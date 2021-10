Histórico: San Luis apoya a La Pampa para crear un Comité de Cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó

El gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá anunció el apoyo de San Luis a La Pampa, en la demanda por la conformación de un Comité que regule la cuenca hidrográfica del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó. La decisión la plasmó en un decreto que le entregó al gobernador Sergio Ziliotto donde expresó “su más caluroso apoyo, acompañamiento y firme decisión de aunar esfuerzos a los efectos de lograr el manejo conjunto y armónico de ríos” que componen la cuenca. Ziliotto recordó a quienes “lucharon por esta causa y ya no están” y destacó a los que siguen acompañando desde su lugar de lucha. “Te agradezco mucho a vos como gobernador y el pueblo de San Luis porque para nosotros es un acompañamiento histórico”, expresó.

“Fuerza San Luis, fuerza La Pampa y fuerza Argentina”, exclamó el Rodríguez Saá tras el anuncio. En tanto que el gobernador Sergio Ziliotto destacó que por esta causa “se ha luchado muchísimo”. “Yo hoy tengo la posibilidad de ser el gobernador y me toca una pequeña parte por el momento institucional, pero acá hubo una lucha de todas las pampeanas y pampeanas, de dirigentes comprometidos con la defensa de nuestros ríos. En La Pampa, si hay algo en lo que no hay grieta es en la defensa de nuestros ríos, está internalizada”, destacó.



El gobernador de San Luis realizó el anuncio en el marco de la inauguración de la Red de Fibra Óptica que une Caleufú con el puesto caminero Ingeniero Foster, y la posterior firma de una serie de convenios con el mandatario pampeano, Sergio Ziliotto, enmarcados en el tratado El Caldén, que tienen por objetivo avanzar en forma conjunta en temas turísticos y de salud.



CALIDAD INSTITUCIONAL

Rodríguez Saá recordó que el ex gobernador Verna mencionaba siempre la problemática de la cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó y tiempo después “pude hablar con Sergio -Ziliotto- sobre el tema, me lo explicó y comprendí que se trataba de una elevación institucional, calidad institucional”. “En el siglo XXI estamos atrasados de no pensar cómo piensa La Pampa, y esto lo digo como un homenaje a Carlos Verna y Sergio Ziliotto, este excelente gobernador que tienen ustedes”, destacó.



“Hace algunas semanas me llega la demanda que La Pampa le hace a la Nación Argentina y a la provincias de la cuenca. Por mi profesión de abogado la leí y me encontré con una cantidad de documentales, mapas, historia del rio, noticias, en fin, la historia de la cuenca y la historia de la lucha de La Pampa en busca de esa calidad institucional que implica un manejo compartido y racional de la cuenca”, relató.



“La demanda busca calidad institucional, que implica que el rio Desaguadero, que compartimos con Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa, tenga un Comité de Administración de la Cuenca, que ese sería el ámbito de diálogo, coordinación y cuidado del medio ambiente”, enfatizó el gobernador de San Luis.



Rodríguez Saá puso como ejemplo de manejo de cuencas hídricas el que se realiza sobre el rio Danubio, que “después de ser uno de los grandes problemas ecológicos de la humanidad, en los años ’50 volvió a la vida en virtud de los acuerdos internacionales que se lograron para el manejo racional del curso del rio”.



“Hoy La Pampa está llevando a la Argentina a una calidad de las instituciones que es lo que demanda las Naciones Unidades en su agenda 2030. El rio Desaguadero que tantas provincias argentinas atraviesa, debe tener su Comité de Cuenca”, expresó.

