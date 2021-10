El papelón de Negri en Castex: Las repreguntas a las mentiras del legislador nacional

El diputado nacional Mario Negri (UCR-Córdoba) tuvo una fallida visita al Comité de la UCR de Eduardo Castex, donde brindó una conferencia de prensa donde alternó mentiras y tergiversó datos económicos e institucionales. El legislador cordobés acostumbrado a monologar en los canales porteños, se mostró incómodo cuando fue repreguntado sobre algunos temas por un cronista del interior.

El ninguneo hacia los trabajadores de prensa castenses incluyó el arribo con una demora de más de media hora a la rueda de prensa, y después demostró que la dirigencia nacional de la oposición apelará a las «fake news» necesarias para alcanzar una victoria electoral en las elecciones del 14 de noviembre.

Según Negri, en Argentina hay más de 22 millones de planes sociales, pero también se molestó cuando fue consultado por la ausencia del ex presidente Mauricio Macri a la indagatoria con el juez federal de Dolores, Martín Bava, por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan; dijo que el gobierno nombró más de mil jueces con la mayoría alcanzada con los aliados provinciales en el Senado de la Nación y cuestionó que el representante argentino en la OEA «votó en contra de que se sanciones las violaciones de derechos humanos» en Nicaragua, cuando en realidad la Cancillería se abstuvo en la votación.

Negri, que perdió en las PASO en Córdoba, llegó a La Pampa para apoyar a los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC), y estuvo en Santa Rosa, Victorica y Eduardo Castex. En el Comité local brindó una conferencia de prensa, y después encabezó un acto partidario.

MIL JUECES

Para Negri, La Pampa «es una estrella que ilumina muy fuerte» en estas elecciones del 14 de noviembre. «La Pampa puede hacer uno de los aportes más significativos desde la recuperación de la democracia, que es ayudar al equilibrio de poder en el Senado», planteó.

«Es la Cámara -continuó- que tiene la mayor incidencia sobre el poder más importante de Argentina, que es la Justicia. Deben haber nombrado más de mil jueces con esa mayoría absoluta y ahora hay una oportunidad de que el gobierno se sienta obligado a tener un rumbo y sentarse a dialogar».

-Negri, ¿Qué opina de la ausencia de Macri a la indagatoria por la causa de espionaje ilegal?

-Que tienen que ver eso, que tienen que ver las peras con las mandarinas

-Perdón, habló de la Justicia, ¿Qué opina de este tema?

-No sé, habrá acudido a algunos de los recursos que tienen todos los ciudadanos. Por lo poco que leí, pidió el apartamiento del juez. Lo que hace cualquiera. Cristina debe tener 300 mil pedidos de apartamientos. Es un derecho procesal.

-Quería saber su opinión como dirigente del mismo espacio político.

-Ha recurrido como cualquier ciudadano por la vía judicial. Supongo que se presentará en la Justicia ni bien se resuelva eso. Es lo que hay que hacer. Es lo que tendría que haber hecho la vicepresidenta durante todos estos años, y hubiéramos tenido un acto de ejemplaridad tremenda. Hace 12 años que tienen la Justicia dentro de un garage, la cierran con llave, cambian a los jueces, los tiran por la ventana y esperan que el momento político les cambie las condiciones.

PLANES SOCIALES

En Argentina «con una vieja receta se está construyendo una vieja bomba que pone hacia adelante a la Argentina al borde de una crisis que no estamos en condiciones de soportar», presagió. Y después aseguró un dato totalmente erróneo: «tenemos 7 millones de empleos formales y tenemos 22 millones de planes sociales, cuando en 2003 teníamos 2 millones de planes sociales y 7 millones de empleos en blanco».

Actualmente hay 1,2 millones de planes sociales, pero Negri omitió detallar que durante el gobierno de Cambiemos la cantidad de beneficiarios pasó de 250 mil a 900 mil.

Después, aseguró que Argentina en la OEA «votó en contra de que se sancione las violaciones de derechos humanos», omitiendo que se refería a la particular situación de Nicaragua. «Votó en contra que se investigue y de se sepan, y eso rompe toda la tradición democrática, incluso del propio peronismo», agregó.

La Cancillería no votó en contra de las investigaciones de los presos políticos en Nicaragua, sino que el representante argentino se abstuvo porque consideró «improcedente y extemporánea» la resolución del organismo internacional.

POBREZA Y BRASIL

“Los habitantes de este pueblo deben saber que dos tercios de los pesos que tienen depositados en los bancos, los pesos que encima no valen nada, son los que sostienen al Estado”, dijo Negri. Después enfatizó que en Argentina durante la pandemia “caómos 10 puntos del PBI y en el mundo cayó en promedio el 3 %”.

-Negri, la pobreza creció en todo el mundo durante la pandemia. Naciones Unidas hoy informó que por primera vez en 20 años la pobreza extrema creció en el mundo y pasó de 119 millones a 224 millones de personas.

-Sí, pero con otra capacidad de recuperación. Pero si Argentina cuando va al Mercosur, en vez de levantarse de una banca cuando está discutiendo con Brasil, independientemente del cariño que le podemos tener a Bolsonaro, entiende que para nosotros la política regional tiene que ver con nuestra vida y nuestra sangre. Porque si no acá no tendríamos autopartismo y no tendríamos ni trabajo. Brasil puede dormir sin nosotros, nosotros no podemos dormir sin Brasil. Y queremos hacer ideología. Los países tienen un vínculo multilateral en el mundo en base a sus intereses, no en el club de amigos para hacer un debate ideológico.

-Pero crecieron las exportaciones con Brasil

-No, no crecieron…

-Desde setiembre estamos con superávit comercial con Brasil, insistió el cronista

-No, no estamos con superávit con Brasil porque solamente se movió el autopartismo, porque la demanda nuestra es sobre lo que fabricamos y trabajamos

-Desde setiembre estamos con superávit comercial con Brasil, reiteró el trabajo de prensa.

-Estamos con superávit con Brasil, prácticamente en el piso. Estamos arrancando desde el cuarto subsuelo, y eso quiere decir que Brasil nos está comprando a nosotros, porque la economía de Brasil no solo rebotó, sino que está recuperando lo perdido y creció a pesar de Bolsonaro, terminó admitiendo Negri.

