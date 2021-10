Hoy está cumpliendo 84 años, José Larralde

22 de Octubre de 1937 – Nace José Teodoro Larralde Saad, en la localidad de Huanguelén, Provincia de Buenos Aires. Cantautor folklórico de estilo surero.

Descendiente de árabes y de vascos, desde muy pequeño, a la pronta edad de 7 años, comenzaría a escribir esos versos de contenido crítico que, a lo largo de su vida, hablarán de oficios, situaciones y personajes que se cruzaron en su camino.

Además de dedicarse a la composición y al canto realizó trabajos de albañil, de mecánico, trabajador rural, tractorista y soldador, y prosiguió trabajando mientras realizó sus primeras grabaciones.

Su irrupción fue fulminante, y en parte tuvo que ver con ello el famoso cantor Jorge Cafrune. Dedicado Larralde a su quehacer artístico, en su pueblo natal, anhelaba conocerlo y, sabiendo que su vecino José Dip tenía trato con él, frecuentemente le pedía que se lo presentara. Una noche de 1966, encontrándose en un asado en casa de su tío Eduardo Saad, José Dip le cumple el deseo tan anhelado, y es así como Larralde le hace conocer a Cafrune algunos temas de su autoría. La aceptación fue inmediata: después de oírlo cantar, Cafrune le pidió a José Dip que al día siguiente llamara a Hernán Figueroa Reyes, director de grabaciones de CBS, porque deseaba incluir algunos temas de los escuchados en su disco en preparación, a la postre editado en 1967, titulado Jorge Cafrune. Es de esta forma que, pese a algunos contratiempos, “Permiso” y “Sin pique” finalmente estuvieron presentes en el disco.

Cafrune volvió a Huanguelén al poco tiempo, ya que tenía que actuar en Girodías, que se encuentra a escasos kilómetros de allí. En esa oportunidad invitó a José Larralde para que lo acompañara. Cafrune interpretó 3 temas y luego presentó a Larralde, quien a partir de ahí se hizo dueño del escenario, con la anuencia de Cafrune, y cantó varios temas, entre ellos “Herencia pa’ un hijo gaucho”, la cual llegó a oídos de los directivos de la compañía discográfica RCA, que al poco tiempo decidió contratarlo.

En 1967 Larralde edita su primer material discográfico.

Ha encontrado el modo de hacerse conocer, a pesar de que siempre ha huido de promociones y concentraciones masivas. Larralde dice sus verdades con su música popular de raíz folklórica cantando contra todo tipo de lo que él considera injusticias y desigualdades.

Obras: A las once menos cuarto – A naides le dije nunca – A puro reto – Adagio de la espera (con Octavio Martínez) – Aguaterito – Alegre canto de los pájaros triste – Allá por el Cochico – Amansando soledades – Aunque no esté – Ayer baje al poblao – Bajo el Tinglao – Como pa nunca – Como quien mira una espera – Con las manos cayadas – Con mi sangre de hoy – Con mi yunta de nuncas – Cuando me muera – De gurí soñaba – De hablarle a la soledad – De los pagos del tiempo – De puro solo – Desde el mismo silencio – Distancia que traes distancia – El alpedero, la mina y su alpedito – El berrero – El descolgao – El mayor de los amigos – El Pampa Rosendo (con Víctor Abel Giménez) – Por qué – El Tamayo – Entrerriano y Argentino – Esa porfiada fe – Esas cosas que pasan (con Víctor Abel Giménez) – Estatua de carne – Fogonera – Fragmento de Catalino Paredes – Galpón de ayer – Grito changa – Grito de silencio – Herencia pa un hijo gaucho – Hombre – Igualito que naides – La noche del peludero – La pieza de mi amigo – Macho – Malaya dirlo sabiendo – Manea – Masticando silencio – Mejor me voy – Mi libro de otoño – Mi viejo mate galleta – Milonga de tiro largo – Milonga pa Don Segundo – Milonga paseandera – Noriando – Ofrenda del payador – Pa que dentre – Pa uste – Pampa madre – Patagonia – Pensando en la ausencia – Permiso – Pero me suebra con eso – Piolín y mojarra – Por adentro de la vida – Por eso – Por lo que di – Por ser un solo – Porque aprendí a florecer – Porque se llama ausencia – Promesa de un payador – Que cruz la que lleva el viento – Quien me enseño – Ramón Contreras – Razón – Romance de un perseguido – Semblanza de tierra seca – Si olvidas que eres hombre – Sin flojedera – Sin pique – Sobran las palabras (con Ricardo Rubino) – Soneto 16 – Un día me fui del pago – Un poco de humo nomas – una intrépida pluma – Voy pal silencio – Y casi vendo el caballo – Y otras cosas fuleras, entre otras.

Comentarios

Comentarios