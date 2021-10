Bensusán: «Los cómplices de los tarifazos se escandalizan porque se asiste a los pampeanos que necesitan»

«Los que hoy están escandalizados con la asistencia para que las familias puedan recuperar el suministro de gas natural, nada dijeron con los tarifazos que aplicó Cambiemos cuando fue gobierno. ¿Se olvidan de que llegaron al 3.800 por ciento los aumentos que aplicaron en cuatro años? Parece que ya no recuerdan que tuvieron que abrir planes de pagos, para que la factura mensual se pagara en cuotas», afirmó.

El candidato a senador por el Frente de Todos, Daniel «Pali» Bensusán, se refirió a la trascendencia que le dieron la oposición y los medios hegemónicos a la asistencia estatal a las familias que sufrieron cortes en el suministro de gas natural.

«Esto no tiene que ser un vale todo», subrayó el candidato. “Se está exponiendo a personas que se encuentran en una situación difícil en lo económico y sufren el corte de un servicio como el del gas. El estado no puede estar ausente ante una situación de este tipo», comentó.

Bensusán afirmó que «los cuatro años de centralismo porteño y ganancia para unos pocos, sumado al año y medio de pandemia, han provocado severos inconvenientes en la economía toda. El estado pampeano asistió, y lo sigue haciendo, a empresas, productores agropecuarios y a todos los sectores que han necesitado alguna ayuda, por lo tanto, no debería extrañar que justamente se haga lo mismo con los sectores más carenciados».

Finalmente estimó que «estas son estrategias, junto a los posteos que incitan al odio y fake news que se están haciendo circular en las redes sociales, a las que no estamos acostumbrados en La Pampa. Justamente, desde la política debemos brindar respeto y no confusión, en momentos donde la sociedad debe elegir en base a propuestas y no a estados de ánimo».

