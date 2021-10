Metallica confirmó que en abril de 2022 actuará en Argentina

La agrupación que se encuentra festejando el 30 aniversario de su disco «The Black Album» se presentará junto al conjunto estadounidense Greta Van Fleet en el Campo Argentino de Polo, en el barrio porteño de Palermo.

La reprogramación de la visita de Metallica a la Argentina que fue suspendida en abril de 2020 por la pandemia de coronavirus y tampoco pudo concretarse en diciembre pasado, quedó confirmada para abril de 2022 en el Campo Argentino de Polo.

La banda estadounidense que actualmente se encuentra celebrando el 30 aniversario de “The Black Album”, uno de sus discos de mayor éxito gracias a canciones como «Enter Sandman», «The Unforgiven», «Nothing Else Matters», «Wherever I May Roam» y «Sad But True», finalmente concretará su regreso tras su última presentación de 2017 en el festival Lollapalooza.

Una comunicación de la productora encargada de la visita del grupo comandado por James Hetfield, añadió que tal como estaba previsto originalmente, tendrá como invitado especial al conjunto norteamericano Greta Van Fleet.

Además se informó que la totalidad de las entradas ya adquiridas son válidas para la fecha reprogramada del 30 de abril de 2022 y respetarán la ubicación asignada al momento de la compra.

Pero quienes deseen solicitar el reembolso del dinero de las localidades podrán hacerlo desde hoy hasta el domingo 7 de noviembre y al día siguiente a las 10 horas se pondrán a la venta las ubicaciones disponibles, un detalle que puede chequearse en https://www.allaccess.com.ar/event/metallica.

Comentarios

