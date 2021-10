Pavoni participó de una videoconferencia con el ministro Julián Domínguez

El intendente de Metileo, Juan Carlos Pavoni, participó –este lunes a la tarde- en un encuentro nacional de militantes, denominado «Desafíos de la ruralidad en la post-pandemia», que fue encabezado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez. Aproximadamente 300 personas participaron del encuentro convocado por CANPO, Colectivo INTA, AFOPE y MANA.

En el encuentro virtual se abordaron temas vinculados a la situación en espacios de ruralidad, con la presencia de 56 representantes de la Patagonia, junto al resto de las regiones del país.

Guillermo «Corcho» Martini realizó la presentación de la charla y cedió la palabra el flamante ministro nacional, quien expresó su satisfacción por poder compartir este encuentro de militantes de toda la República Argentina.

«Quiero agradecer la posibilidad de compartir este espacio, agradecerles y plantearles que no hay proyecto institucional posible si no hay una visión, un sentido, si no hay una idea hacia dónde queremos llevar las políticas del sector», expresó Domínguez.

Considerando que la discusión la da el mercado y no la lidera la política, el ministro Domínguez indicó que en los últimos años se tuvieron respuestas aisladas en relación a un tema central para la Nación: «la construcción de un sentido modelo de desarrollo de lo que queremos hacer como país. Sin dudas el modelo de gestión del desarrollo necesita una nueva discusión en Argentina y particularmente en el sector agropecuario».

Llamando a repensar la ruralidad post-pandemia, el ministro convocó a pensar «lo que queremos que suceda», poniendo como ejemplo un retroceso de la producción de granos del sector cooperativo y la centralización en 4 o 5 firmas que concentran la exportación en el país.

Otra de las temáticas giró en torno a la carne, explicando que durante 2020 se batió el récord de exportación de carnes en Argentina y que este año ese número será aún mayor, en clara alusión al discurso político de la oposición que intenta sostener que el Gobierno cierra las exportaciones. «Estamos llamados a producir proteínas para el mundo, el tema es qué modelo de desarrollo queremos para nuestras capacidades», amplió.

Finalmente el ministro Domínguez reiteró el agradecimiento por formar parte de este espacio de diálogo y debate, quedando en futuros encuentros para profundizar la agenda de trabajo.

