Presentaron nueva web con información de 48 estaciones meteorológicas de La Pampa

El Ministerio de la Producción ayer habilitó el nuevo sitio web del Sistema de Red de Estaciones Meteorológicas, que cuenta con 47 estaciones agrometeorológicas diseminadas a lo largo y ancho de La Pampa.

La presentación del nuevo sitio web estuvo a cargo del subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, la directora de Agricultura, Natalia Ovando y el subdirector de Administración Digital, Fernando vega.

“El fin de la Red de Estaciones Meteorológicas que tiene La Pampa, es recabar información que colabore en el seguimiento, estimación y optimización de la producción agrícola de la región, para incrementar la rentabilidad, disminuir el riego y así, poder planificar acciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo”, explicó Baraldi. “Esto permite no sólo mejorar la eficiencia de los procesos sino también a tener una predicción de niveles productivos”, explicó.

El trabajo presentado es parte de las acciones de readecuación y generación de herramientas digitales que lleva adelante el Ministerio de la Producción, en el marco del Plan de Modernización e Innovación de la Administración Pública Provincial que lleva adelante el gobernador Sergio Zillioto.

“Venimos trabajando en la digitalización pensando siempre en brindar eficiencia en la atención de la población pampeana. Un trabajo que venimos coordinando junto al Ministerio de Conectividad y Modernización y profesionales pampeanos, de manera gradual para alcanzar la transformación digital de todas las áreas del Ministerio”, explicó Fernando Vega.

VARIABLES METEOROLÓGICAS

Por su parte, Natalia Ovando, directora de Agricultura detalló que el sistema brindará a través de https://lapampa.redesclimaticas.com/accounts/, los datos de las diferentes variables meteorológicas, como por ejemplo, precipitaciones, temperatura, radiación solar, velocidad de viento, temperatura del suelo y humedad, entre otros.

“Además, estos datos pueden incorporarse a modelos que permitan la elaboración de productos como índice de sequía, riesgo de incendio, riesgo de heladas, etc. También permiten el cálculo de evapotranspiración (ET), indicador vital para saber con precisión cuándo, cómo y cuánto regar, o conocer si las condiciones del tiempo son las adecuadas para realizar o no aplicaciones de agroquímicos”.

“Las estaciones, contribuyen a la toma de decisiones estratégicas relacionadas con las plagas y enfermedades, como así también para realizar aplicaciones de plaguicidas de uso rural bajo las condiciones meteorológicas adecuadas”, concluyó.

Los interesados pueden obtener mayor información comunicándose al teléfono 02954-452600 – interno: 6833

