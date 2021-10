Portezuelo del Viento: Parlamento Patagónico cerró con apoyo unánime para el reclamo de La Pampa

El Parlamento Patagónico aprobó -por unanimidad- el reclamo de La Pampa por el impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento que impulsa la provincia de Mendoza. El apoyo a la postura pampeana se votó en la sesión de clausura de la II edición del cuerpo parlamentario patagónico que se desarrolló en la ciudad de Río Gallegos.

En el transcurso de la sesión se leyó la declaración conjunta del “Encuentro del Parlamento Patagónico y del Foro de Vicegobernadores de la República Argentina”, que aprobaron los diputados y tras finalizar la sesión se procedió a la firma donde se ratificó el reclamo pampeano.

Esta moción fue impulsada por el vicegobernador de La Pampa Mariano Fernández, quien expuso ante el vicegobernador santacruceño Eugenio Quiroga, Rody Ingram (vicepresidente primero de la legislatura de Chubut) y por zoom con otros Presidentes de las Cámaras de Diputados de la región, la problemática que tiene con Mendoza, en especial por la construcción del Portezuelo del viento y el trasvase de Río Grande al río Atuel, que producirá la mayor catástrofe ambiental realizada en la Argentina.

En el cierre de la sesión hizo uso de la palabra el vicepresidente de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, quien se dirigió a los diputados pampeanos Francisco Torroba, Valeria Luján, Lorena Clara y Estela Guzmán diciendo que por intermedio del vicegobernador pampeano Mariano Fernández “se enteró, aunque tenía alguna información por el conflicto que mantenía con la provincia de Mendoza y lo planteó con claridad, la importancia que tiene para ustedes y con esta aprobación que tengan más fuerza a la hora de discutir por algo que es propio de la provincia de La Pampa”.

“Seguramente otras provincias tendrán también sus problemas y las ayudaremos, no importa las banderías políticas. Hay que lograr acuerdos y generar agendas para el bienestar de la región y conseguir cosas concretas, por eso luego de las elecciones organice reuniones con senadores y diputados nacionales en Buenos Aires, que nos acompañen los vicegobernadores, y lograr logros en temas comunes a la región” agregó.

“POLÍTICA DE ESTADO”

El diputado Francisco Torroba agradeció la hospitalidad que recibieron por parte del vicegobernador y del personal de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, agradeció el apoyo del Parlamento Patagónico “al conflicto que tenemos con Mendoza por el Portezuelo del Viento”. “Creo que este tema excede a un conflicto entre dos provincias y la gobernanza del agua debería convertirse en una política de estado”, dijo.

“Es una asignatura pendiente e hizo alusión de las cuencas, diciendo que hay 130 y solamente tres Comités trabajan, es un recurso estratégico, un recurso escaso”, enfatizó.

El diputado radical pampeano recordó el aniversario del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Y coincidió “con otros integrantes del Parlamento que es una fecha sentida para los santacruceños y para los justicialistas reivindicamos la investidura presidencial, de todos los presidentes elegidos por el pueblo, tiene que ser una contribución a una concordia de los argentinos que hoy no pasan por el mejor momento”.

Por su parte la diputada Valeria Luján, visiblemente emocionada, coincidió con las palabras de la diputada Ayelén Gutiérrez de Neuquén. “Lo siento muy profundo desde el corazón, este encuentro permitió que nos conectemos, para debatir ideas, para que pongamos a la Patagonia de pie, es una frase que tenemos que seguir utilizando”, expresó la pampeana.

LA SESIÓN

La sesión de los legisladores patagónicos fue presidida por el diputado Emmanuel Trentino, y se aprobaron 20 proyectos presentados por las provincias, entre las que se encontraba una iniciativa de La Pampa donde se recomienda a los diputados y senadores nacionales de las provincias patagónicas la no aprobación de leyes presupuestarias que financien obras hidráulicas sobre las cuales no exista Evaluación y/o estudio de Impacto Ambiental y no sean aprobadas por el Comité de Cuenca correspondiente conforme la ley 25.688 y ley 23.879 de Gestión Ambiental de Aguas.

