En Castex, vacunarán contra la Covid 19 en los pubs y la confitería bailable

El personal del Vacunatorio comenzará este fin de semana una campaña de vacunación en los pubs y la confitería bailable para aumentar la inmunización contra el Covid-19 entre los jóvenes de Eduardo Castex y localidades vecinas. Así se acordó en una reunión que se realizó en el municipio local, con la presencia de autoridades municipales, del Hospital Pablo F. Lacoste y los propietarios y regenteadores de los locales nocturnos.

«El espíritu de la iniciativa no es prohibitivo, sino que se pretende «incentivar, promover y charlar con los chicos para concientizar sobre los beneficios de la vacunación, dado que las vacunas demostraron efectividad en todo el mundo», explicó el director del Hospital Pablo F. Lacoste, José Luis Alfonzo, en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

En Eduardo Castex actualmente surgió un brote de coronavirus importado por una delegación de deportistas y familiares que viajaron a Bariloche para competir en el Torneo Patagonico Sub 14. Actualmente hay casi una veintena de casos activos, más de 70 personas aisladas y en las ultimas 72 horas se realizaron aproximadamente 130 hisopados.

El entrevistado detalló que el objetivo es «trabajar en conjunto» con entidades y comerciantes para «incentivar la vacunación entre los jóvenes que concurren a los locales nocturnos, aprovechando que tenemos stock de vacunas para ampliar el porcentaje de vacunación en nuestra localidad y localidades vecinas».

«Tenemos que lograr aumentar el nivel de vacunación entre los 12 y 18 años, porque entre 3 y 11 años se siguen anotando», detalló Alfonzo.

-Alfonzo, inicialmente se pensó en limitar el ingreso de los jóvenes que no tengan al menos una vacuna a los locales nocturnos. Acá la propuesta es inversa: convocar para alcanzar los objetivos.

-Tenemos que llevar adelante una política de concientización, difusión y prevención. Esto no tiene un espíritu prohibitivo, ni plantea que quienes no estén vacunados no ingresen a los locales nocturnos. La intención es incentivar la vacunación en un ámbito donde concurren muchos jóvenes durante los fines de semana. Esto se debería analizar llevarlo a los ingresos a las canchas de fútbol, restaurant, eventos sociales. Hoy en el país ya se producen vacunas y no podemos tener gente sin vacunar. Cuando no teníamos vacunas andábamos a las corridas, pero ahora que hay disponibilidad de dosis las debemos aprovechar para tener menos infectados y menos complicaciones con esta enfermedad.

-Alfonzo, las estadísticas indican que actualmente los mayores contagios se están registrando entre los más jóvenes. ¿Esto es así?

-Exactamente. Los chicos que no están vacunados no tienen inmunidad, y se está dando en todo el país que los mayores contagios se están registrando entre los jóvenes. La Pampa no está fuera de esas estadísticas. No sabemos como repercutirá cuando ingresen otras cepas, y en La Pampa se están haciendo los estudios para analizar las cepas que están circulando por viajes, porque acá no tenemos circulación viral. Ante esto es necesario aumentar la vacunación.

Comité de crisis.

En el transcurso de esta semana se reunió el Comité de Crisis, donde se abordó el tema del viaje de egresados y las bajadas de los estudiantes de colegios secundarios de Eduardo Castex. «No vamos a tener inconvenientes porque se respetarán los días de aislamiento posterior al viaje a Bariloche. Los jóvenes serán hisopados antes de viajar y también antes de subir al colectivo para el regreso y después realizarán el aislamiento de siete días en sus domicilios», detalló Alfonzo.

El entrevistado indicó que mientras realicen el aislamiento domiciliario también «estarán controlados y cuidados, para que ningún paciente disemine el virus en la localidad».

«Con los cuidados necesarios no tendremos muchos casos y esperamos que no haya ningún contagio. Nosotros creemos que así no tendremos mayores inconvenientes», dijo.

-Alfonzo, ¿las bajadas de los egresados fueron reprogramadas?

-Serán organizadas por los padres y no por los colegios. Los días establecidos permitirán cumplir con el aislamiento, mientras que las situaciones particulares las fuimos dialogando puntualmente con los padres de los jóvenes.

