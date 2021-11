La comuna de Castex venderá terrenos baldíos: ¿La ordenanza facilita la especulación inmobiliaria?

El Concejo Deliberante de Eduardo Castex aprobó la venta por licitación pública de siete terrenos municipales, con los cuales la comuna planifica recaudar -mínimamente- 8,6 millones de pesos, que serán destinados para el pago de capital, intereses y honorarios de juicios laborales que se hallan en etapa de ejecución. Los interesados podrán realizar las propuestas económicas hasta el jueves 18 a las 9 horas, dado que está prevista la apertura de los sobres a las 10 horas de esa misma jornada.

Los seis terrenos, tasados entre 1,2 y 1,4 millones, están ubicados en la calle San Juan entre calles Nervi e Isola, en inmediaciones del campo de Deportes del Club Estudiantil; y el restante en calle Italia entre calles Bautista Casetta y Sargento Cabral.

Los concejales, en la ordenanza que se sancionó semanas atrás, establecieron que los terrenos podrán ser destinados para construcción de viviendas unifamiliares o locales comerciales, pero no se establecieron prioridades, y así dejó abiertas las chances para la especulación inmobiliaria. La situación no pasa inadvertida en momento que existe una alta demanda de familias que pretenden acceder a terrenos para la construcción de casas porque no califican para viviendas sociales y están limitados para acceder a créditos hipotecarios.

La ordenanza permite a la intendenta Mónica Curutchet a suscribir las escrituras traslativas de dominio a quienes resulten adjudicatarios de la licitación, acreditando ante el escribano público interviniente, con copia de la resolución de adjudicación.

Entre los fundamentos, los concejales explicaron que la comuna debe realizar pagos en concepto de capital, intereses y honorarios como consecuencia de juicios laborales. Dado que ya realizó un pago para la resolución de un juicio laboral y se halla aún pendiente otro de similares características, donde el Gobierno provincial realizó un aporte económico para hacer frente a una parte de uno de los juicios.

BASES Y CONDICIONES

La normativa establece que los interesados «solo podrán efectuar ofertas por un terreno, incluyéndose el grupo familiar conviviente», aunque en otro ítems indica que los aspirantes a formular ofertas «deberán indefectiblemente adquirir el pliego de mil pesos por cada terreno por el que oferte».

Los terrenos se hallan inscriptos a nombre de la comuna local y libre de ocupantes, y se podrán recorren en horario administrativo de lunes a viernes.

Los oferentes tendrán que tener domicilio y residencia en Eduardo Castex, y contar con plena capacidad para asumir derechos y obligaciones, y no deben estar sujetos a ningún tipo de inhabilitación o restricción para contratar.

«No podrán concurrir a esta licitación por sí, ni por interpósita persona, aquellos interesados que se encuentren incapaces de contratar, que sean deudores de la municipalidad en cualquier concepto, los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación y los funcionarios de la administración municipal o sus familiares directos», fija la ordenanza.

Los oferentes deberán construir una garantía de oferta de 20 mil pesos, que deberá depositarse en la caja recaudadora municipal; y si la oferta no es seleccionada el monto será reintegrado en la tesorería municipal, pero si es seleccionada pasará a integrar el precio de venta.

DEFINICIONES

La calificación de las ofertas estará a cargo de una comisión de preadjudicación que calificará las ofertas, y que estará conformada por Luis Ordoñez (secretario de Gobierno), Verónica Curutchet (secretaria de Finanzas), Juan Chiquilitto (presidente del CD) y un concejal de cada bloque legislativo.

En la ordenanza se estableció que en caso de igualdad de precios se solicitará a los oferentes empatados una mejora en su oferta en un plazo no mayor a los tres días hábiles, mediante sobre cerrado; donde la mejora solamente determinará el orden de prelación de los oferentes igualados y será este el nuevo precio a pagar, pero si hay nuevo empate se procederá a realizar un sorteo público entre los oferentes empatados.

El informe de la comisión de preadjudicación será elevado a la intendenta municipal para la elaboración de la resolución donde se efectuará la adjudicación, y el oferente deberá en un plazo de cinco días hábiles subscribir el boleto de compra-venta, abonar el precio ofrecido y después podrá tomar posesión del terreno.

El adquiriente no podrá transferir, ni ceder -total o parcialmente- los derechos sobre el lote adjudicado, pero solamente antes de haberse otorgado la escritura traslativa de dominio, pero no se fija que se constatará el cumplimiento de la iniciativa para la cual realizará la compra, y esto permite que transcurrido un lapso de tiempo se pueda revender al precio que establece el mercado inmobiliario, y que está por encima de los montos fijados por la comuna castense.

