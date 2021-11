La Feria del Libro 2021 tuvo «buenas ventas» y «muy buena» asistencia de público

La 5ta. edición de la Feria Provincial de Libro “Naturaleza y Cultura” se desarrolló en la localidad de Lonquimay, con la presencia de 59 editoriales independientes y cooperativas de Córdoba, Neuquén, CABA, provincia de Buenos Aires y La Pampa. Los organizadores destacaron la amplia variedad en material de lectura.

En cada jornada, los visitantes recorrieron las instalaciones del Salón Comunitario, donde pudieron preguntar e interiorizarse por las distintas ofertas que allí se ofrecían.

Gustavo Calcaterra, de Búho Rojo Libros y de la Editorial Tela, Papel y Madera, comentó que “siempre las expectativas son muy buenas cuando uno participa de las ferias”. “Nuestro stand mostró un género infantil, juvenil y algo de material para docentes. Teniendo en cuenta la situación económica que estamos viviendo, estamos muy contentos porque no solo la gente consultó, sino que hemos vendido muy bien”, explicó.

La editora, Graciela Fernández detrás del stand de Banda de Editoras aportó como una de las «debutantes» en la feria pampeana. “Sabíamos que es una Feria que se hace tres veces al año, que por la situación que hemos estado pasando no se habían podido realizar y recién ahora se está retomando con este evento. Nos pareció muy linda idea de hacerla en una localidad más chica, el público que se acerca nos contó que están muy contentos de ver libros que no encuentran en librerías o que no llegaron a conocer. De nuestra parte es una satisfacción el poder llegar a nuevos lectores. Estamos muy contentas”, destacó.

Para finalizar destacó la hospitalidad con la que fueron recibida. “Muchas veces no solo se trata de vender, sino de sentirse bien al lugar a donde uno llega. La gente es muy amable, se acerca, nos consulta, le interesa nuestro material de lectura. Vinimos con buenas expectativas y consideramos que se han cumplido”, expresó Fernández.

La editorial Gerbera Ediciones procedente del barrio de Boedo (Buenos Aires) posee un perfil inclusivo, sus libros tienen tipografía para lectores con dislexia y en tinta braille que es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. “Personal de la Biblioteca local se acercó y se llevó un par de libros. Hemos tenido ventas, el material tuvo mucha aceptación, sumado a esto la calidez con la que nos trató la gente, da gusto y muchas ganas de volver” manifestó Gabriela de Gerbera Ediciones.

Julieta Mansilla, librera de la editorial EDUNLPam de la Universidad de La Pampa comentó parte del material que ofrecieron “es toda la producción de la editorial que publica libros escritos por docentes, investigadores de la Universidad, la mayoría tratan sobre problemáticas propias de nuestra Provincia y de la región, al tener estas características consideramos que es una bibliografía que solo se puede conseguir en la editorial y es de interés general para nuestras localidades”.

Mansilla contó una anécdota en uno de los días de feria “recibimos a un niño de 10 años que vino con su escuela, estuvo súper interesado en toda la producción bibliográfica referida a la agronomía. A la tarde volvió a visitar el stand con su mamá y su abuela y las convenció que le compren un libro. El contenido de ese libro claramente estaba dirigido adultos, especialistas en el tema, productores o académicos del área de la agronomía. Finalmente le compraron ese libro. Desde la editorial se le hizo el descuento a estudiante porque creemos que va a ser un futuro estudiante de la carrera de ingeniería en Agronomía. Cosas como estas son las que pasan en estas ferias que nos emocionan. Nos vamos muy contentos con la visita del público y las ventas que se han concretado”, relató.

Arte Propio de la Secretaría de Cultura, que vende autores pampeanos, facturó un promedio de $ 30.000 por día. “Se llevó mucho Bustriazo y los infantiles», indicaron.

LA FERIA EN CIFRAS

Participaron 52 editoriales; hubo 19 presentaciones de libros, tres mesas de homenaje y proyectos; diez instituciones auspiciantes; 60 artistas en el escenario ( Banda Sinfónica de La Pampa y artistas locales folclore, ballet)

60 personas permanente de los equipos de la Secretaría de Cultura y de la Municipalidad.

Ventas: $ 45.000 y $ 110.000 por stand.

Público visitante: un promedio de 2.500 personas de Lonquimay, Santa Rosa, Catriló, General Pico, Parera, La Reforma, Adolfo Van Praet, Anguil, La Gloria, Telén, Santa Isabel.

