Un hombre se lanzó a un lago para huir de un enjambre de abejas y murió atacado por pirañas

Un hombre de 30 años que pescaba con un grupo de amigos en un lago del sureste de Brasil se lanzó al agua para huir de un enjambre de abejas, pero fue atacado mortalmente por pirañas, según informaron los medios locales.

La víctima, cuya identidad no fue divulgada, se encontraba el domingo con dos amigos en un lago del municipio de Brasilandia de Minas, en el suroriental estado de Minas Gerais, cuando su bote chocó con un tronco y alborotó un panal de abejas, por lo que debieron lanzarse al agua para escapar.

Para su infortunio, una vez en el agua un cardumen de pirañas intentó atacarlos. Dos de ellos lograron nadar hasta la orilla y zafar del ataque, pero un tercero no tuvo la misma suerte y fue devorado por los animales.

El reporte del cuerpo de Bomberos indicó que las pirañas “desfiguraron su rostro y partes del cuerpo”. Ahora las autoridades intentan determinar si, para ese momento, el hombre ya se había ahogado o si efectivamente murió como consecuencia directa del ataque de los feroces peces.

En tanto, uno de los sobrevivientes tuvo que ser atendido en un hospital puesto que presentaba heridas cortantes.

