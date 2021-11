Hoy se cumplen 103 años, del natalicio de Homero Expósito

5 de Noviembre de 1918 – Nace Homero Aldo Expósito, en la Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires. Poeta y letrista de tango.

Creció en la ciudad de Zarate, Provincia de Buenos Aires.

El origen de su apellido se debe a que su padre era huérfano (nacido anónimamente en la Casa de Niños Expósitos), y decidió adoptar ese apellido, como forma de no olvidar su origen.​

De niño, en Zárate, integró una orquesta junto a su hermano Virgilio y al luego famoso baterista Tito Alberti, el padre del músico Charly Alberti, baterista de Soda Stereo.

Cursó sus estudios secundarios como pupilo en el Colegio San José de Buenos Aires. Realizó su primer tango junto a su hermano en 1938, “Rodando”, cantado por Libertad Lamarque sin mayor repercusión.

En 1945 se radicó en Buenos Aires. A la par de su tarea autoral, se dedicó a las actividades de la organización de los músicos argentinos, SADAIC, de la que fue tesorero muchos años.

Su inventiva literaria confluía en dos actitudes poéticas temperamentalmente opuestas: el romanticismo Homero Manzi, y el dramatismo sarcástico de Enrique Santos Discépolo. Impuso una renovación formal de expresión, utilizando la técnica del verso libre.

Con su hermano fue autor también de uno de los primeros pop-rock en español, el éxito: “Eso, eso, eso” del año 1960, interpretado por el trío uruguayo “Los TNT”.

En 1985 recibió un Diploma al Mérito de los Premios Konex como uno de los 5 mejores autores de tango de la historia de la Argentina hasta ese momento.

Obras: Afiches (con Atilio Stamponi) – Al compás del corazón (con Domingo Federico) – Bailemos, bailemos (con Virgilio Expósito) – Bien criolla y bien porteña (con Armando Francisco Punturero) – Chau, no va más (con Virgilio Expósito) – Déjenme dirme pal cerro (con Eladia Blázquez) – Dos fracasos (con Miguel Calo) – El entrerriano (con Anselmo Mendizábal) – Ese muchacho Troilo (con Enrique Francini) – Fangal (con Enrique Santos Dicepolo y Virgilio Expósito) – Flor de lino (con Héctor Stamponi) – La luna guiña el ojo (con Oscar Valles) – Margo (con Armando Punturero) – Mi primera novia (con Ramón “Palito” Ortega) – Naranjo en flor (con Virgilio Expósito) – No vendrás (con Virgilio Expósito) – Nuestra verdad (con Mariano Mores) – Pequeña (con Osmar Maderna) – Percal (con Domingo Federico) – Pigmalión (con Astor Piazzolla) – Que me van a hablar de amor (con Héctor Stamponi) – Te llaman malevo (con Aníbal Troilo) – Trenzas (con Armando Punturero) – Yuyo verde (con Domingo Federico), entre muchas otras.

