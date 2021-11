Hoy se cumplen 73 años, del natalicio de Rafael Amor

5 de Noviembre de 1948 – Nace Rafael Amor (Rafael Iglesias Toraño), en Ciudad de Buenos Aires. Cantor, autor, compositor.

Se afinca en España en 1973, donde desarrolla la mayor parte de su carrera en aquel momento de eclosión de la canción de autor y sobre todo de la canción sudamericana. Lo ubican entre los principales animadores de la transición. Graba » No me llames extranjero», disco que alcanza una gran repercusión, por dicha canción, que hoy está más vigente que nunca, por ser un verdadero himno a la universalidad humana y que no falta en ningún acto reivindicativo. También graba «Elegía a un Tirano», tema, que fue una verdadera explosión cuando Rafael Amor lo cantó en RTVE, escuchándosela luego en todas las manifestaciones por la democracia. Autor además de “Un vals a Buenos Aires”, “Cintas amarillas”, “Abuela lavandera”, “Yo seré tu compañero”, “La canción del otro yo”, “No es lo mismo”, “Mate lavao”, “La canción del circo”, “La canilla del patio” y “Corazón libre”, etc.

Fallecio el 23 de Diciembre de 2019.

