Hoy se cumplen 91 años, del natalicio de Edgar Morisoli

5 de Noviembre de 1930 – Nace Edgar Morisoli, en Acebal, Provincia de Santa Fe. Poeta. Agrimensor.

En 1956, con 26 años, llego a radicarse en la Ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa. Fue contratado por el gobierno de La Pampa para realizar estudios para el aprovechamiento integral del río Colorado. Así recaló en el departamento de Caleu-Caleu.

La Adela, Colonia 25 de Mayo, el sur y el oeste pampeano, paisaje desértico y árido, son «la realidad, el marco de lo que yo trato de expresar con mi poesía» porque «los elementos del entorno tienen una presencia notoria en mi obra». Dilatada obra que el autor divide en dos etapas. La primera abarca del ’59 al ’74 e incluye cuatro libros: “Salmo Bagual”, “Solar del Viento”, “Tierra que sé” y “Al Sur Crece tu Nombre”, todos publicados por Editorial Stilcograf, de Buenos Aires. En realidad, comenzó dos años antes, en el ’57: Salmo Bagual tuvo una primera edición, más breve, a cargo de la Dirección de Cultura de La Pampa, «cuando estaba al frente un importantísimo escritor pampeano, Juan Ricardo Nervi».

Luego siguió un largo período de silencio editorial, del ’74 al ’94. «Vino la dictadura, y se nos complicaron las cosas a todos. No era el primer golpe, pero sí el más fuerte. Fueron 20 años de silencio» porque «los procesos espirituales no tienen un ritmo ni una respuesta automática, no cesan así nomás». Pero la obra continuó, soterrada como el “alpataco”, un algarrobo «que crece en las planicies del oeste, bajo vientos tan fuertes, intensos y persistentes que el tronco es subterráneo, para defenderse». El fruto salió a la luz en 1994 en “Obra Callada”, seis libros reunidos en un volumen bajo el sello de Ediciones Pitanguá, de Santa Rosa.

Desde entonces, el torrente no cesa, abarca siete obras más: “Cancionero del Alto Colorado”, “Bordona del Otoño/Palabra de Intemperie”, “Hasta aquí la canción”, “Cuadernos del Rumbeador”, “La lección de la diuca”, “Última rosa, última trinchera y Un largo sortilegio” y “Tabla del Náufrago”.

El nombrador no sólo rescata un paisaje, también construye una épica de los héroes anónimos que pueblan La Pampa, «una tierra muy castigada», escenario de «despojos, genocidios y grandes éxodos, pero también de resistencias populares». Entre las injusticias que lamenta, una deja una marca fuerte en su poesía: es el despojo de los ríos Atuel y Chadileuvú a manos de Mendoza por la construcción de la represa El Nihuil, con su estela de miseria y despoblamiento del oeste pampeano.

Fallecio el 16 de Junio de 2020.

Poemas musicalizados: El sur es negro y rojo (Délfor Sombra) – La confinera (Délfor Sombra) – La vuelta (Gerardo «Lalo» Molina – Sueño y estampa del agua moza (Gerardo «Lalo» Molina) – Triunfo del Chañar en flor (Délfor Sombra).

