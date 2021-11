Malasia: Crearon el primer preservativo unisex

Un gineco-obstetra de Malasia creó el primer preservativo unisex. El proyecto «Wondaleaf» fue llevado a cabo por el doctor John Tang Ing Ching y consiste en un condón tanto para el miembro masculino como el femenino, con partes adhesivas para que se mantenga en su lugar.

Inspirado en el equipo de protección individual (EPI) utilizado por los trabajadores de la salud y preocupado por los casos de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS) que le llegaban a su consultorio, Tang se propuso crear este preservativo de 30 micrómetros de grosor, hecho de poliuretano de grado médico. Aunque este material es conocido por usarse para vendar heridas, el médico aclaró que en su creación es menos pegajoso y no duele cuando se quita.

En una entrevista con el medio VICE, Tang explicó que “el problema con los condones de hoy en día es que pueden resbalarse y solo funcionan en penes erectos, así como los condones para vaginas pueden resbalarse o desviarse dentro del cuerpo. Tampoco cubren lo suficiente para brindar una protección completa, sobre todo contra las ITS que se propagan a través del contacto de piel a piel”.

Además, explicó que su creación también presenta otras ventajas: impide el stealthing, o el acto de sacarse el preservativo durante el sexo sin el consentimiento de la pareja; mejora la protección contra la pre y la post-eyaculación y evita la confusión con los distintos tamaños de condones.

Tras años de trabajar creando prototipos, organizando ensayos clínicos y buscando financiación, el condón unisex ya está disponible en Malasia. Tang y su equipo ya se encuentran trabajando para lanzar el producto a nivel internacional.

