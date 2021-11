El Futuro es Hoy 2: Seleccionaron los trabajos clasificados para los Juegos Culturales Evita

A partir de la convocatoria del programa El Futuro es Hoy 2, se realizó la selección de 19 obras que pasarán a la instancia final de los Juegos Culturales Evita 2021, informó la secretaria de Cultura de La Pampa.

La instancia prevé que las/los primeros seleccionados de cada categoría/disciplina reciban un reconocimiento de parte de esa organización y capacitaciones virtuales sobre la expresión artística desde la que crearon su obra. Las capacitaciones se realizarán a partir de los últimos días de noviembre.

El jurado estuvo constituido por los mismos docentes-artistas que brindaron los talleres de capacitación y el acompañamiento a los participantes en la realización de sus obras, eligió por orden de mérito los trabajos que se detallan más abajo.

Por otro lado, se recuerda que todas las personas que enviaron sus obras al programa “El Futuro es Hoy 2” (niños, niñas, adolescentes y adultos mayores) recibirán un reconocimiento a través de un presente que brindará la Secretaría de Cultura de la Pampa, que se realizará en fecha y lugar a determinar, antes de fin de año.

Los seleccionados para los Juegos Culturales Evita 2021 son:

CUENTO

Sub 15

1°- Gianella Carrizo. “En llamas, con amigos”. General Pico.

2°- Benjamín Rodríguez. “El joven cazador de monstruos”. Colonia 25 de Mayo.

3°- Martina Woolf. “No todo es lo que parece”. Santa Rosa.

Adultos Mayores

1°- Nora Astudillo. “Soltar el pasado”. Santa Rosa.

2°- Vilma Gallo. “Los Reyes Magos en el Campo del Abuelo”. Miguel Cané.

3°- Estela Leal. “El Sueño”. Catriló

POESÍA

Sub 15

1°- Milagros Bretones. “No me fui, solo no me ves”. Catriló.

2°- Abigail Melian Godoy. “El viejo árbol olvidado”. Trenel.

Sub 18

1°- Catalina Echeverría. “Argentina”. Santa Rosa.

2°- Martina Quiroga. “Para aquel espíritu colonizador al que le quede el sombrero…”. Hilario Lagos.

Adultos Mayores

1°- Silvia López. “Búsqueda de sentidos (en contextos de pandemia)”. General Pico.

2°- Celia Mirtha Pablo. “Un día partieron volando”. Abramo.

CANTO SOLISTA

Sub 15

1° Ariana Micaela Veira. “Heather”. La Adela.

Sub 18

1) Valentina Rodríguez. “Conozca Mi Pago”. Parera.

2) Agustina Borzi. “Resistiré”. Rolón.

3) Enzo Santos. “Primavera en Telén”. Miguel Cané.

VIDEOMINUTO

Sub 15

1°- Clara Noceda Gómez. “Romeo y Julieta actual”. Catriló.

Sub 18

1°- Agustín Ortiz. “Coronarap”. Intendente Alvear.

FOTOGRAFÍA

Sub 15

1° – Brissa Larroque – “Seguir Adelante”. Catriló.

2° – Luz Cristal Morón – “Plaga Sanadora” – Speluzzi.

3° – Agustín Ariel Diaz Ponce. “La edad no es condición” – Santa Rosa.

Sub 18

1° – Gina Tomasso – “Vínculos” – Eduardo Castex.

2° – Maira Camila Díaz Ponce. “Inocencia Disfrazada de Felicidad” – Santa Rosa.

3° – Brenda Alanis – “Algo que sale del Corazón” – Quemú Quemú.

Adultos Mayores

1°- Silvia Graciela López. “Viaje al encuentro de los sentidos”. General Pico.

PINTURA

Sub 15

1- Luz Cristal Moron. “Compañía Floral”. Speluzzi.

2- Catalina Colombatti. “Colgando en tus manos”. Eduardo Castex.

3- Jazmín Aylen Higonet Gauna. “Floreciendo Juntos”. Eduardo Castex.

Sub 18

1- Yamila Jennifer Godoy. “Madre Naturaleza”. Adolfo Van Praet.

2- Maia Oriana Cufre. “La Humanidad Destructiva”. Quemú Quemú.

3- Karen Débora Rocío Aguirre. “El Mundo Requiere de Empatía para Superar el Caos”. Rolón.

Adultos Mayores

1- Susana Haydee Lezcano. “Soledad Compartida”. Pichi Huinca.

2- Luis Angel Bessoni. “Somos todos Iguales”. Ingeniero Luiggi.

3- Eva Esther Melado. “Pincelada de Solidaridad”. Miguel Cané.

DIBUJO

Sub 15

1- Facundo Winschel Fernández. “Derechos sin Tiempo”. Conhelo.

2- Sofía Pereyra. “La Esperanza que Tu Ves”. Santa Isabel.

3- Malena Guilloti Cirer. “Comparando Tiempos”. 25 de Mayo.

Sub 18

1- Constanza Echeverría Misiano. “Sin Fronteras”. La Adela.

2- Milagros Sánchez. “Revolución”. Catriló.

3- Agustín Alcalde. “Una Mirada Diferente al Futuro”. Intendente Alvear.

TEATRO

Sub 18

1°- Candelaria Anhelcher. “Hechos de Admiración”. Rolón.

2° Karen Alainez. “Tiempo de Pandemia”. Dorila.

Adultos Mayores

Si bien teatro, en esta categoría no participa en los Juegos Evita, las jurados intervinientes hicieron una mención especial a los adultos mayores de Dorila por su participación y las ganas de hacer. “Hicieron unos trabajos hermosos”, mencionaron luego de la selección.

DANZA

Sub 15

1- Rayen Huilen Schmiedt Olavarría. “Entre Nosotros”. Guatraché.

2- Guadalupe Abraham Herrero. “Como dice Marta: Para la Guerra Nada”. Trenel.

3- Sabio Franco. “La Oscuridad”. Dorila.

Sub 18

1- Malena Andreoli. “Cuerpo y Cicatrices”. Trenel.

