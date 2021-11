Indignación en Castex: Garrapatas mataron una perra y denunciaron a la dueña por maltrato animal

Integrantes de la Asociación Amigos de los Animales denunciaron a una vecina del barrio Doña Ramona por maltrato animal, después de constatar que «las garrapatas mataron una perra». La ONG castense reveló la identidad de la persona denunciada en las redes sociales, y sus miembros aseguraron -con firmeza- que no continuarán «metiendo la basura abajo de la alfombra», y «cuando nos enteremos de estos hechos los vamos a denunciar en la comisaría y revelaremos la identidad de las personas que maltratan los animales».

Las integrantes de Amigos de los Animales ayer revelaron en las redes sociales un episodio estremecedor. Relataron que fueron alertadas por vecinos del barrio Doña Ramona que una vecina «tenía perros en malas condiciones».

Cuando arribaron a la vivienda -NdR: en el posteo identifican el número de casa del barrio y revelan la identidad de la persona- constataron que una perra se encontraba «completamente cubierta de garrapatas y moscas, y se notaba que se encontraba en mal estado porque -además- se encontraba deshidratada y mal alimentada». La mascota murió «minutos más tarde de nuestra llegada», confirmaron.

«Estamos hartas. Esto no puede seguir así. No es la primera vez que concurrimos a ese domicilio por el maltrato que realiza a los animales. No entendemos por qué la gente quiere perros, si los van a hacer sufrir así», narró ayer una fuente consultada.

En la misma publicación en las redes sociales, detallaron que «hace casi un año» concurrieron a esa vivienda con la ex jueza de Falta local, Evangelina Ramis, porque también recepcionaron la inquietud de algunos vecinos que transmitieron el maltrato de esta mujer a los canes.

Ayer cuando murió la perra, la mujer «la tomó y la metió en el patio» de su casa, donde la enterró. Pero, las integrantes de Amigos de los Animales radicaron una denuncia penal en la comisaría, y la policía concurrió nuevamente al domicilio para desenterrar la mascota, y será sometida a una autopsia para determinar «los motivos que provocaron la muerte».

Cuando ayer trascendió el episodio, generó indignación en la comunidad castense. Las integrantes de Amigos de los Animales confirmaron que radicaron una denuncia, y difundieron una copia de la presentación realizada en la comisaría departamental de Eduardo Castex.

«Esto es maltrato animal, es no tener un mínimo de respeto hacia la vida de tu mascota», se quejaron. «Basta de tener animales, no es la primera vez que debemos intervenir en este domicilio, por como tiene a los perros!!! Dejó morir a su mascota, porque su estado es de meses, no es de un día», agregaron.

También agradecieron «el rápido» accionar la policía castense, porque consideran que esto «no puede seguir sucediendo!».

«Pedimos a los vecinos que se involucren o nos den aviso cuando vean situaciones así, para evitar la muerte de un indefenso animal. Pedimos compartir para que esta persona no vuelva a tener animales y la Justicia actúe!», cerraron.

