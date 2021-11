Bensusán en Castex: «Nosotros presentamos propuestas mientras desfilan dirigentes porteños por La Pampa»

El candidato a senador nacional del Frente de Todos (FdT), Daniel “Pali” Bensusán, ayer se lamentó que no se haya realizado en La Pampa un debate de los candidatos a legisladores nacionales, porque sostuvo que la campaña “se porteñizo” cuando “nosotros pretendíamos debatir proyectos para desarrollar la provincia, generar empleo genuino para los pampeanos y gestionar fondos económicos para que los jóvenes pampeanos puedan estudiar en la UNLPam y no se tengan que ir de la provincia”.

“Nosotros recorremos la provincia todos los días y charlar cara a cara con los pampeanos, mientras desfilan candidatos porteños y bonaerenses que vienen a defender políticas que destruyeron a los pampeanos y los argentinos, como los créditos UVA o las vergonzosas declaraciones de Mauricio Macri que reconoció que endeudó más de 100 años al país con un crédito del FMI que se lo entregó a los bancos para que no se vayan del país”, cuestionó Bensusán.

Los candidatos del FdT ayer participaron en una caravana por los distintos barrios de Eduardo Castex, y después compartieron una actividad recreativa en el Parque Norte, en el marco del cierre de la campaña proselista en esta localidad.

En un breve discurso, Bensusán agradeció el trabajo de la militancia que permitirá el domingo “una nueva victoria peronista en La Pampa”.

“Queremos ir al Congreso de la Nación para darle una mano al gobierno nacional, para poner el pecho a esta situación, nosotros no queremos poner palos en la rueda, nosotros queremos sentarnos en las bancas para debatir los proyectos y no nos vamos a esconder”, transmitió. “Ni tampoco –continuó- nos van a decir que tenemos que hacer esos dirigentes porteños o bonaerenses que están recorriendo La Pampa y deberíamos ponerle un GPS y una guía turística porque no saben dónde están, mientras que nosotros recorremos la provincia todo el año, hablamos con los vecinos y coordinamos trabajos con los intendentes”.

“Es una vergüenza que el ex presidente reconoció que endeudó al país para beneficiar a la banca privada y que no se vayan del país, o el otro que vino defender los créditos UVA cuando nosotros queremos que vuelvan los créditos hipotecarios a tasas razonables para que los asalariados lo puedan pagar y acceder a la vivienda propia”, resaltó el actual ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de La Pampa.

-Bensusán, habló del endeudamiento macrista y de la defensa que hizo Martín Tetaz de los créditos UVA en su visita a La Pampa, consultó el cronista de este diario digital.

-Si. Con esos fondos (del FMI) se hubieran destinado para créditos hipotecarios a tasas razonables, pero eligieron hacer negocios con los grandes bancos. Nosotros queremos que los argentinos vuelvan a tener la posibilidad de tener la casa propia, y en eso trabajaremos con el gobierno nacional para concretar un proyecto de ley, respondió.

-Algunos dirigentes analizan presentar una denuncia penal por el sincericidio que realizó Macri en la entrevista con la CNN.

-Sucede que causa mucho dolor que hayan endeudado al país durante más de 100 años para generar ganancias para los bancos, eso se debe analizar en el ámbito judicial apra que se determine si no hubo malversación de fondos públicos

-Ya están en el tramo final de una campaña que en La Pampa tuvo pocas propuestas y en Buenos Aires fue un desaguisado que no dejó nada en claro al electorado.

-Sí. En La Pampa no estamos acostumbrados a este tipo de campañas, porque siempre discutimos proyectos. Hubo un desfile de dirigentes porteños y bonaerenses, que no sabían si estaban en La Pampa, La Rioja, Santa Rosa o General Pico. Hoy somos la única lista que tiene proyectos concretos y del otro lado es una discusión porteña, cuando queremos debatir un proyecto de país y de provincia, para desarrollar nuestra provincia con la generación de mano de obra, que los jóvenes puedan estudiar en la UNLPam.

-Hubiera sido positivo un debate de candidatos en La Pampa para clarificar al electorado los proyectos e intenciones de cada agrupación política.

-Sí, totalmente. Nosotros desde el primer momento quisimos debatir ideas y propuestas. Trabajamos en cinco o seis ejes bases, y después nos enriquecimos con el aporte de los vecinos que transmiten sus inquietudes.

