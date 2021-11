Los concejales destituyeron al intendente de Abramo

El Concejo Deliberante de Abramo, mediante la Resolución 6/2021, destituyó al intendente Julio César Clemant (Frejupa), luego de la audiencia realizada ayer donde podía ejercer su defensa y, si bien él no estuvo presente, lo hizo a través de su abogado Guillermo Galcerán que entregó un escrito. El jefe comunal está acusado por los concejales de actos de corrupción y otras graves irregularidades. A la tarde, fue notificado de lo resuelto por el CD y en su lugar asume el viceintendente Sergio Herbsommer.

Galcerán entregó a los ediles un escrito al cual tuvo acceso el cronista de La Arena, donde «pone en conocimiento-intima» al Concejo Deliberante. En la nota especifica que «viene en legal tiempo y forma a informar al Concejo Deliberante que con fecha 2 de noviembre del corriente año y mediante actuación judicial 1215082, se interpuso ante el Juzgado en lo Civil Nº 1 de General Acha, formal acción de amparo y medida cautelar contra el Concejo Deliberante y Municipalidad de Abramo, caratulada Clemant Julio César C/Municipalidad de Abramo y otros S/ Amparo».

En segundo párrafo, en el escrito se detalla: «En tal sentido, considerando que la cuestión debatida se encuentra judicializada y sin resolver aún, perdiendo por ello el organismo deliberante jurisdicción y competencia, viene por el presente a intimar se abstengan de realizar y/o continuar y/o impulsar todo tipo de actuación en relación al procedimiento de investigación seguida contra el suscripto, hasta tanto exista una resolución firme por el organismo judicial competente. Asimismo se adjuntó impresión de la carátula de la causa de referencia».

Tras entregar el escrito, el profesional representante del ahora ex intendente Julio Clemant, se retiró del lugar, pasando a deliberar los ediles por varias horas hasta emitir una resolución (06/2021) de 23 páginas, donde tras enumerar las distintas irregularidades dispuso la destitución del jefe comunal.

Irregularidades.

En la resolución realizada por los concejales Sergio Herbsommer y Alejandra Otero (Frejupa) y Miguel Olivera (Juntos) expresan, entre otras, que «no obstante lo invocado por Julio Clemant, no se ha recibido ninguna orden judicial que disponga la suspensión de la sesión especial convocada para el día de la fecha».

En ese sentido continuaron con las argumentaciones aduciendo que «el Departamento Ejecutivo ha ocultado información necesaria e indispensable para el adecuado control de las cuentas municipales. Y que en la sesión especial Julio Clemant no se presentó y tampoco presentó descargo alguno».

Entre las irregularidades, mencionan órdenes de pago a favor de la constructora del Plan Mi Casa, en la mayoría de los casos en efectivo, cuyo propietario niega haber recibido y ahora reclama la suma de 4 millones doscientos mil pesos. Ausencia de ingresos de fondos a las cuentas bancarias.

En cuanto al frigorífico detectaron el pago a la adquisición de alimento a una firma proveedora por más de 3 millones setecientos mil, pero también cobraron por este mismo concepto los responsables del mismo, el hijo del intendente Hernán Clemant y su socio Mauro Ruano.

Siguiendo esa línea, los ediles adujeron que se «detectaron préstamos personales hacia el mismo intendente Clemant y a otros vecinos. Alquiler de departamento estudiantil en Santa Rosa, se detectaron varias órdenes de pago, ninguna firmada por el propietario del inmueble ni contrato de locación».

«También se observa la utilización de fondos públicos para la adquisición de bienes que no fueron incorporados al patrimonio municipal. Particularmente para una Ranger de la cual no es propiedad el municipio. Se observan pagos de servicios que se prestan en el domicilio particular de Julio Clemant y su hijo», agregaron.

Resolución.

Los concejales manifestaron en la misma resolución que «se observan en todos los puntos analizados transgresiones graves a la administración municipal llevada adelante de manera sistemática por el Departamento Ejecutivo de tal magnitud, que impide que este Concejo Deliberante acepte la continuidad del intendente Julio Clemant, por ello el Concejo Deliberante decide que corresponde proceder a la destitución del intendente Julio Clemant».

«El viceintendente Sergio Herbsommer asumirá de modo definitivo el cargo del Departamento Ejecutivo Municipal», indicaron.

En el articulado, en tanto, disponen «destituir al intendente Julio César Clemant a partir del día de la fecha conforme a lo establecido en el artículo 119, siguientes y concordantes a la Ley 1597 por los fundamentos expuestos».

Comentarios

Comentarios