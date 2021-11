Más de 2.800 castenses multados por no concurrir a votar en las PASO, reveló Zumel

La jueza de Paz de Eduardo Castex, Florencia Zumel, confirmó que 2.813 castenses fueron multados por no sufragar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el domingo 12 de septiembre. «Las personas que no concurrieron a votar fueron multadas y quienes se encuentren en esta situación pueden ingresar en la página del Tribunal Electoral para constatar el valor de la multa que tendrán que abonar», explicó.

«Tengo entendido que las multas oscilan entre los 50 y 100 pesos, y si bien el monto no es significativo, la población se debe concientizar que la votación es un acto democrático que nos permite participar en un comicio donde se eligen nuestros representantes», reflexionó la funcionaria judicial.

En Eduardo Castex hay 8.903 personas habilitadas para sufragar, por lo cual con la información confirmada por Zumel, se puede determinar que casi el 31,6% no concurrió a sufragar en las elecciones PASO.

«Para las PASO hubo mucha confusión, porque algunas personas creían que no eran Obligatorias y quizás por eso no fueron a sufragar. Todas esas personas que no votaron, fueron multadas. Tengo entendido que las multas oscilan entre 50 y 100 pesos, pero la informatización de la información provoca que cuando realicen algún tramite lo tendrán que abonar», relató la jueza de Paz castense.

-Zumel, se debe aclarar que las personas multadas ahora están habilitadas para sufragar. ¿Por qué sino tendrán que pagar dos multas?

-Si. Si están en el padrón pueden votar en este comicio, porque la multa no los inhabilita para sufragar.

Mesas y edificios.

La jueza de Paz local, Florencia Zumel, indicó que el padrón «no tuvo variaciones con respecto a las PASO» porque «quedó cerrado antes de las elecciones del 12 de septiembre».

«La particularidad de estas elecciones legislativas es que nuevamente tendremos cinco establecimientos educativos y 26 mesas de votación», destacó.

En el padrón que supera los 8.900 votantes están incluidos «los jóvenes de 16 años que realizaron la renovación del DNI a los 14 años». «Hace poco entregamos un folleto informativo en los colegios para los padres y chicos, para recordar que la segunda renovación del DNI se realiza a los 14 años, y quienes renovaron el DNI aparecen en los padrones. La pandemia provocó que muchos jóvenes no hayan realizado la renovación de los DNI y esos no estarán incluidos en los padrones electorales», detalló Zumel.

La entrevistada también indicó que se tomaron algunos recaudos en las escuelas 44 y 195, donde en las elecciones PASO hubo aglomeración de personas. «Se aplicarán algunas medidas para evitar la aglomeración de personas, para respetar los protocolos sanitarios que permitan evitar situaciones no deseadas», explicó.

«En la Escuela 44 me parece que hubo un desperfecto porque se advirtió una gran aglomeración de personas, quizás porque las instalaciones son diferentes entre los distintos establecimientos educativos», dijo Zumel.

Comentarios

Comentarios