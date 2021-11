El original video de Sputnik V para explicar la pandemia de Covid 19

Con un original video, los desarrolladores de la vacuna SputnikV, producida por el Instituto Gamaleya de Rusia, resumieron los dos años de pandemia desde el día del contagio 1, en Wuhan, China, pasando por la rápida propagación por el mundo, y su impacto en todas las actividades de la vida cotidiana, hasta la creación de las vacunas.

“Casi 2 años en 2 minutos”, anunciaron desde su cuenta de Twitter. “Creemos firmemente que solo a través de la vacunación se puede detener la reacción en cadena de la pandemia mundial. V es por la victoria. ¡Podemos ganar esta pelea juntos!”, dejaron allí su mensaje de esperanza.

Simulando un gran camino de piezas que caen por efecto dominó, el video muestra como el nuevo coronavirus nace, se reproduce, se propaga e impacta de llenó en todo el mundo al convertirse en pandemia.

This video fits the last almost 2 years into 2 minutes. At #SputnikV we strongly believe that it is only through Vaccination that the global pandemic chain reaction can be stopped. V is for Victory. We can win this fight together!✌️ pic.twitter.com/jX4QebytpN

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 11, 2021