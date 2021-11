Encuesta online reveló que en La Pampa el 44% de los progenitores no paga la cuota alimentaria

El Observatorio de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad elaboró una encuesta para conocer la situación del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los padres o madres no convivientes con sus hijos y/o hijas. De los datos surge que el 44% no percibe cuota alimentaria ni aportes.

El marco muestral fue no probabilístico y el método de recolección de datos que se aplicó fue a través de un cuestionario on line -con 24 preguntas abiertas y cerradas-, por autoselección de las y los participantes (participación voluntaria). El informe online estuvo disponible –para ser respondido- entre el 20 de agosto y 17 de setiembre.

La población objetivo del estudio fue toda aquella persona que estuviera atravesando una situación en la que él o la progenitora de sus hijos y/o hijas debiera cumplir con el pago de la cuota alimentaria, de las cuales se recibieron 505 respuestas válidas.

En el cuestionario pudieron responder tanto mujeres como varones porque, si bien el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los progenitores es una de las diversas formas de violencias que padecen las mujeres y una vulneración de derechos para las infancias.

También se trató de conocer cuál es el porcentaje de hogares que están a cargo de un varón y que deben percibir la cuota alimentaria para sus hijas y/o hijos por parte de una mujer. En este sentido, de todas las respuestas obtenidas, sólo un 2% corresponde al género masculino.



DATOS OBTENIDOS

De los datos analizados con las respuestas obtenidas surge que el 44% no percibe cuota alimentaria ni aportes para gastos de sus hijos y/o hijas por parte del progenitor o progenitora no conviviente; el 37% no recibe el monto que se acordó o lo recibe, pero no todos los meses, o solo cubre algunos gastos y tan solo un 19% percibe la cuota alimentaria para sus hijos y/o hijas en tiempo y forma.

Asimismo, en el 56,8% de las respuestas, el progenitor o progenitora no conviviente no participa ni se responsabiliza en situaciones vinculadas con sus hijos y/o hijas; el 32,3% participa si se lo piden o solo en situaciones puntuales y solamente el 10,9% participa y se responsabiliza.

En lo que respecta a la tramitación por el pago de la cuota alimentaria, más de la mitad (58%), realizó el procedimiento a través de las vías legales; el 22% llegó a un acuerdo, pero sin intervención de la Justicia (lo estableció solo una de las partes o un arreglo entre ambos); mientras que el 20% nunca realizó ningún trámite por el pago de la cuota alimentaria. De quienes realizaron la tramitación por vías legales, el 62% lo hizo con un patrocinio gratuito, el resto pagó a un profesional particular. Además, el 73% no está nada conforme con la resolución judicial y el 48% manifestó que es muy dificultoso el proceso judicial.

En la encuesta también se indagó sobre el Registro de Deudores Alimentarios, en este sentido, sólo el 31% conoce sobre la existencia de este registro.

La funcionaria Liliana Robledo manifestó la importancia de conocer estos datos «para generar políticas públicas al respecto, ya que las y los principales perjudicados ante el incumplimiento son las infancias y adolescentes. Se trata de una problemática muy extendida y que afecta a personas de todos los sectores sociales”, concluyó.

