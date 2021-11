Se cumplen hoy 15 años, del fallecimiento de «Bochi» Iacopetti

19 de Noviembre de 2006 – Fallece Miguel Orlando “Bochi” Iacopetti, en Ciudad de Buenos Aires. Músico, compositor, autor.

Dedicado a la música latina, y también al cuarteto (compuso muchos de los éxitos de Sebastian – el cuartetero cordobes) y la cumbia entre otros generos musicales, incursiono en el mundo del folklore y firmó las zambas como: “Me gusta Jujuy cuando llueve” con Yunes Castillo y “El duende azul” con Julio Fontana, entre otras.

Tenía 61 años, al momento de su muerte.

Obras folkloricas: Candombe carpero (con Roberto Ternan) – El duende azul (con Julio Fontana) – Jujuy para dos (con Julio Fontana) – Justo un Sabado (con Pedro Favini) – La zamba del Verano (con Julio Fontana) – Me gusta Jujuy cuando llueve (con Victor Hugo Yunez Castillo) – Soy un tango asi (con Cacho Castaña).

Obras no folkloricas: A mover la colita (con Luis Sarmiento) – Arriba los corazones (con Sebastian y Luis Sarmiento) – Asi cualquiera es amamnte (con Miguel Angel Robles y Luis Sarmiento) – Atraparon al ladron (con Cacho Castaña) – Azucar limón, limón y azúcar (con Ernesto Berro y Luis Sarmiento) – Besito besito (con Luis Sarmiento) – Como, donde y cuando (con Sebastian y Luis Sarmiento) – Con el diablo en los pies (con Luis Sarmiento) – Dame una mano, dame la otra (con Luis Sarmiento) – Donde vas niña bonita (con Luis Sarmiento) – El reventon (con Sebastian y Luis Sarmiento) – En un cuarto de hotel (con Sebastian y Luis Sarmiento) – Es la hora de bailar (con Sebastian y Luis Sarmiento) – Este es el bongo bongo (con Sebastian y Luis Sarmiento) – Exageradisimo (con Sebastian y Luis Sarmiento) – La noche que no me quieras (con Cacho Castaña) – Las mentiras de la reina (con Luis Sarmiento y Gregorio Ledesma) – Libreta de matrimonio (con Miguel Angel Robles y Luis Sarmiento) – Luz, cámara, acción (con Sebastian y Luis Sarmiento) – Mesa de la casa de mis viejos (con Cacho Castaña) – Miren el toca toca (con Luis Sarmiento) – Movidito, movidito (con Luis Sarmiento y Sebastian) – Oba oba (con Luis Sarmiento y Sebastian) – Para mi que son mentiras (con Cacho Castaña) – Pollera blanca, camisa colorada (con Luis Sarmiento) – Que levante una mano (con Luis Sarmiento y Sebastian) – Quien es el bandido (con Cacho Castaña) – Quieren matar al ladron (con Cacho Castaña) – Reina de la mentira (con Cacho Castaña) – Ritmo picadito (con Luis Sarmiento) – Salteñita linda (con Koli Arce) entre otras.

