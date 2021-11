Juegos Deportivos Pampeanos 2021: Comienzan las finales en Santa Rosa, Toay y Doblas

Las definiciones de fútbol femenino, básquet femenino y handball se desarrollará entre el domingo y el lunes, informó la subsecretaría de Deportes de La Pampa.

El domingo serán las finales de fútbol femenino en el complejo Horacio del Campo de Toay, mientras que el lunes será el tiempo del básquet femenino en los gimnasios de Estudiantes y General Belgrano de Santa Rosa, y el bádminton -ambas ramas- en Doblas.

El calendario de competencias continuará el sábado 27 con el ciclismo de montaña en la estancia La Malvina y el atletismo en la pista de solado sintético del Parque Recreativo Don Tomás, mientras que el domingo 28 será el turno del hándball en General Pico y el lunes 29 del vóley masculino en Ataliva Roca.

Para llegar a esta instancia, los distintos equipos atravesaron las fases zonales y regionales, el nuevo formato de competencia implementado para permitir el desarrollo de la actividad atendiendo a las disposiciones sanitarias que se hicieron necesarias con la pandemia.

LOS CLASIFICADOS

En básquet femenino jugarán Unión del Norte, Ferro de General Pico y Bernasconi (Sub 14) y Unión del Norte, Estudiantes y Alpachiri (Sub 16); en fútbol femenino lo harán Intendente Alvear, All Boys, Santa Isabel y General Acha (Sub 14) y Rancul, All Boys, Telén y General Acha (Sub 16).

El bádminton, en tanto, tendrá representantes de Falucho, General Pico, Mauricio Mayer y Doblas (Sub 14) y de Falucho, Dorila, General Pico, Mauricio Mayer y Doblas (Sub 16).

