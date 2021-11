Habilitaron la UTI del Hospital de Acha: Kohan anunció que incorporará IA a la telemedicina

El vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, presidió el acto de habilitación de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Nivel II en el Hospital Padre Buodo de General Acha. La puesta en funcionamiento fue una decisión política del gobernador Sergio Ziliotto, que junto a las autoridades sanitarias, respondieron a una necesidad.

El total funcionamiento de la UTI no sólo beneficia a los achenses, sino a toda la zona de influencia que ahora contará con un servicio de mayor complejidad. Además del equipamiento específico que se está incorporando, sumará el recurso humano necesario para cubrir todas las especialidades que demanda la UTI.

Previamente se realizaron trabajos de adecuación interna en el ex sector de terapia intermedia, para dar cumplimiento a normativas vigentes de recursos físicos y de seguridad e higiene. También cumpliendo con lo necesario para el funcionamiento y habilitación, apta para cinco camas.

Todos los sectores se encuentran climatizados y refrigerados, ventilados, cumpliendo con las normativas vigentes de UTI para Covid 19 y no Covid 19. Están aptas para enfermos infectocontagiosos según recomendaciones de Recursos Físicos de Nación.

También se llevó a cabo la provisión de un equipo Termomecánico -marca Trox- , con sistema de renovación de aire, presión negativa apto UTI, filtro Heppa y Lámpara UV. Es un equipo portátil de última generación.

Y se completa con el cambio de paneles simples de terapia intermedia por 5 paneles UTI, con dos bocas de oxígeno, boca de aspiración y vacío bajo normativas de materiales vigentes, con tomas simples y Shuko para utilizar el equipo de RX Rodante.

Todas las camas se encuentran conectadas a una central de monitoreo, cada una de las mismas cuenta con porta suero, bandeja para monitoreo multiparamétrico, bombas de infusión y respirador.

TELEMEDICINA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El ministro de Salud, Mario Kohan, aseguró que poner en funcionamiento “por primera vez una UTI de estas características en el hospital, es un hito histórico”. “Como todas las UTI son de construcción progresivas. Una terapia intensiva no es un edificio, no son los monitores, los respiradores, etc, es el equipo de trabajo y el equipo se construye. La mística de trabajo en una unidad de cuidados intensivos es muy particular. Hay que vivir dentro de ella y entenderla. Vamos a aceptar a todos aquellos que colaboren en la construcción de una terapia intensiva”, agregó.

“Esto es un programa de Gobierno que viene de mucho tiempo y si la pandemia lo postergó fue porque hubo que hacer una serie de cuestiones distintas, y muchas cosas se fueron retrasando. Pero este tiempo llegó. No es una UTI que estará aislada, hoy vamos a trabajar en red, es política pública central del gobierno de La Pampa la telemedicina, en la que se va a incorporar en poco tiempo, la inteligencia artificial (IA). Estamos trabajando fuerte en todo esto” afirmó.

