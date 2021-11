Juegos Deportivos Pampeanos 2021: Se consagraron los primeros campeones

El fútbol y el básquet femenino, y las dos ramas del bádminton consagraron a los campeones de los Juegos Deportivos Pampeanos 2021, que organizó la Subsecretaría de Deportes de La Pampa.

En fútbol femenino, el equipo de All Boys –en representación de la zona VII- ganó en las dos divisiones: Sub 14 y Sub 16. En ambos casos, equipos de General Acha (IX) fueron segundos. Terceros quedaron Intendente Alvear (II; Sub 14) y Telén (VI; Sub 16).

En el básquet femenino, por su parte, los campeones fueron Ferro de General Pico (Zona V) y Unión del Norte (II). En Sub 14, Ferro lideró el podio que completaron Unión del Norte (II) y Bernasconi (VIII); mientras que en Sub 16 Unión del Norte relegó a Estudiantes de Santa Rosa (VII) y Catriló (IV) al segundo y tercer lugar.

En bádminton, los ganadores fueron Dorila (Zona IV, en masculino) y Villa Mirasol (IV, en femenino). Puelches (X) y Doblas (IX) fueron segundos y terceros entre los varones; y Mauricio Mayer (VI) y Puelches (X) entre las chicas.

CÓMO CONTINÚA

El fin de semana próximo se completará la lista de los campeones.

El sábado 27 con el ciclismo de montaña en la estancia La Malvina y el atletismo en la pista de solado sintético del Parque Recreativo Don Tomás, en Santa Rosa.

El domingo 28 el handball competirá en General Pico y el lunes 29 el vóley masculino tendrá su definición en Ataliva Roca.

