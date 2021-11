Un año sin Diego: El video homenaje de la LPF

El primer año del resto de nuestras vidas…». La pantalla funde a negro, y arranca la música. Es una semana especial, porque se cumple el primer aniversario de la muerte de Diego Maradona. Los homenajes recién empiezan, como el que ya se vio en Gimnasia-Talleres. Y como puntapié inicial, la Liga Profesional de Fútbol preparó un video con una canción original para recordar al más grande futbolista de todos los tiempos. El tema se proyectará en todas las canchas durante los partidos de la fecha 22 de este torneo.

Lo distintivo de esta canción es que el compositor es un empleado de la LPF. Sí, la idea surgió en una reunión de contenidos. David Vázquez, licenciado en Ciencias de la Comunicación y productor creativo de la Liga, escribió la letra y participa de los coros. Y convocó a un arista amigo, Carlos Damiano, quien se ocupó de la música y de interpretarla. «Te vamos a extrañar toda la vida», cierra el clip con un repaso de imagenes de toda la carrera de Diego. ¡Y claro que sí!”

El proceso

«Cuando surgió la posibilidad de hacerle un homenaje a Diego por el primer año de su fallecimiento, se me ocurrió la posibilidad de escribir una letra. En la Liga me dieron la oportunidad de hacerla libremente. Cuando se las mostré, les gustó y me junté con un músico amigo, Carlos Damiano, al cual conozco hace más de 20 años, Le propuse hacer una música para el tema, le mandé la letra y a los tres, cuatro días ya teníamos el demo. La pulimos un poco, la letra y algunos coros en los cuales yo participo, y Carlos es la primera voz», cuenta Vásquez el proceso creativo.

Y relata el orgullo que le produce: «Es una alegría muy grande para un maradoneano como soy yo haber podido participar de este homenaje. La letra surge como unas imágenes que se me cruzaron de cuando yo era chico. Nací en diciembre de 1972 y no recuerdo mi vida sin haber escuchado hablar de Diego Maradona. Mi vida futbolera se resume en haber visto jugar a Diego de chiquito y tratar de hacer las cosas que se le veían a él. Mi papá tenía un bar en Caballito y venían los taxistas y hablaban de la joven promesa Maradona… Empezaba a construirse el mito… Y su ausencia es dura, es una ausencia muy presente y gracias a Dios pudimos hacer esta canción y rendirle este pequeño homenaje a quien fue mi héroe de la infancia, mi ídolo, que llevo tatuado en mi pierna izquierda.

Damiano también le narró sus sensaciones a este diario: «Diego Maradona es parte de nuestra vida y de nuestra historia. Haber tenido esta oportunidad de homenajearlo es una profunda emoción. Es una canción que fue hecha con puro sentimiento y admiración».

Canción de Diego Armando (letra)

Los rulos, la zurda, la Claudia y el clan…

Los viajes, los tapados, el arito…

La Tota y Don Diego, los sueños, y ahí va…

La primera, el Bicho, los goles…

Del romance con Boca a Barcelona…

Conquistaste Nápoles y el mundial

Gambeteaste un destino pobre…

​De Fiorito a la cima, no está mal!

Regalaste abrazos alegrías y honor

Apilando ingleses en un gol

Un país entero en un puño apretado

Gozó tus logros y te dio su amor

Un día el partido se termina,

Y es que no sé… ¿cómo pasó? (coros)

Los homenajes se avecinan…

​Diego, Diego, Diego, Diegooool.

Hablaran tus pares y el mito

No se detendrá jamás

Serás estadios y murales

Y en la piel de todos vivirás…

​ Y cuando todo se termina…

Algo ya está por comenzar…

No pudo gambetear la muerte…

Nadie la puede gambetear…

Y quizá entre las estrellas

​Yo te pueda Ver jugar.

Te lo juro por mi vieja…

​No te dejo… De extrañar.

