Gigena: «El subsidio para Difusora Castex SRL queda sin efecto porque el expediente está viciado de nulidad»

«El trámite está viciado y queda sin efecto el Aporte No Reintegrable (ANR) para Difusora Castex SRL. Por eso, pedí el inicio de un trámite interno solicitando la nulidad por vicio del procedimiento, y también el sumario (administrativo) para deslindar responsabilidades y determinar responsabilidades internas», confirmó ayer el director del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Alejandro Gigena.

El funcionario nacional reveló que desde los sectores administrativos enviaron la notificación a la propia empresa del actual vicepresidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), y no a la Cospec; pero la empresa televisiva local no alertó al organismo.

El directorio del Enacom trató -el miércoles- un proyecto de Difusora Castex SRL solicitando un subsidio de $ 13 millones para ejecutar obras para mejorar la conectividad en Castex, y se comprometía a invertir $ 27 millones. En organismo gubernamental financia proyectos para las prestadoras de TIC’s que operan en sitios de escasa o nula conectividad por intermedio del Fondo de Servicio Universal.

Para aprobar los proyectos, el directorio del Enacom debía contar con el aval del Consejo de Administración de la Cospec Ltda, dado que este programa requiere «como requisito fundamental» en los sitios donde hay más de un prestador, que la competencia preste consentimiento para evitar generar perjuicios a algunas de las prestatarias.

Por qué se aprobó el expediente si no tenía el aval de la Cospec, es el gran interrogante que se surgió inmediatamente tomó estado público la decisión del directorio del Enacom. «El expediente tiene el texto de la notificación, tiene el informe del área responsable que se notificó al otro prestador local y que transcurrido el plazo de 10 días la Cospec Ltda no había dado objeciones. Pero después nos enteramos que esto no fue así, cuando se comunicaron los dirigentes de la Cospec transmitiendo que nunca fueron notificados», indicó Gigena.

«Con el equipo de colaboradores -reveló el entrevistado- que tenemos en el Enacom comenzamos a rastrear a quién se notificó, pero no constaba el dominio de la casilla. Por eso hicimos un rastreo por fuera del expediente, y se determinó que la notificación de la oposición se cursó a la misma Difusora Castex SRL. Esto significa que el procedimiento es nulo porque se violó uno de los pasos fundamentales para el otorgamiento de estos ANR».

¿Error o mala fe?

Gigena aseguró que está fue «la primera vez» que ocurre una situación de estas características en el Enacom. «Puede haber errores en la administración pública, pero la CSJ dice que cuando hay errores en la administración y tiene conocimiento el administrado, como ocurrió acá, porque la notificación se realizó a Difusora Castex SRL, hay mala fe», planteó.

«Por eso, lo primero que hicimos, además de determinar la nulidad del expediente, es deslindar responsabilidades. Hay que instruir un sumario para determinar si hubo un error, pero eso se tiene que investigar y hacer las investigaciones necesarias», sentenció.

-¿Esto puede provocar un conflicto con el cablero?

-No. Porque el trámite no está concluido y no está publicado en el Boletín Oficial. Fue un acto preparatorio para publicar en el Boletín Oficial, pero además y vicia aún más este tema es que el propio beneficiario sabía que había un error porque se notificó a Difusora Castex SRL y no se notificó la oposición a la Cospec Ltda.

-¿Este episodio ocurrido en un organismo del Estado es mínimamente demasiado llamativo?

-Sí, es llamativo. Se anula porque hay una irregularidad y se deslindan las responsabilidades. Hubiera correspondido que el beneficiario informe que había una mala notificación, para permitir que la Cospec Ltda brinde su opinión. Se pueden generar suspicacias. El objetivo es mejorar la conectividad, pero acá había un vicio que anulaba el procedimiento.

-El directorio del Enacom aprueba un expediente porque supuestamente cuenta con el control de los asesores. ¿Qué sensación le provocó esta marcha atrás con un expediente donde encima están involucrados prestadores de su provincia y además lo pone en alerta?

-Por supuesto que sí. Esta situación nos pone en alerta porque las áreas pertinentes informan la corrección del trámite. Por supuesto que genera un alerta absoluta del tema. Y esto se resuelve pidiendo deslindar responsabilidades internas. Tenemos que ver las áreas específicas que tienen la responsabilidad y deben asumir las responsabilidades administrativas. Por el pedido inmediato de inicio de sumario administrativo.

-Quizás no sería este el caso, pero dentro del organismo cuentan con personas que pueden ser cooptadas por sectores políticos opositores o importantes empresas privadas.

-En el directorio hay dos representantes de la oposición, y dentro del organismo hay personas que tienen distintas ideologías. No me animo a decir que hay personas cooptadas por el macrismo. Hay mucha teoría y escrito sobre el tema, de que los órganos de control son propensos a ser cooptados por los controlados. Hay muchos autores que escriben sobre el tema y muchos casos en el mundo, pero la idea es que eso no ocurra y actuar con celeridad para exponer la situación y determinar donde se produjo el error. No digo que haya mala intencionalidad, sino que pretendo investigar.

-Al director del Enacom esto lo dejó -al menos- en una situación incómoda.

-Sí. Genera que con nuestros equipos de asesores tengan que ajustar los controles. Hay remedios internos para ajustar las clavijas, y no podemos pensar mal de todos.

