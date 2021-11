Estafa telefónica: Le sacaron u$s 18 mil a un matrimonio de jubilados de Santa Rosa

Un matrimonio de jubilados sufrió –el miércoles- el robo de 18.500 dólares, mediante una estafa telefónica en la que les hicieron creer que tenían secuestrado a uno de sus hijos. Un nieto de la pareja damnificada relató que «los llamaron a las 7.30 y según mis abuelos, se hicieron pasar por mi tío”. “El que hablaba –continuó- en nombre de mi tío les decía que se le habían metido tres personas a la casa y le estaban apuntando con un arma a él y que tenían encerrada a mi tía y a su nena».

«Primero les pidieron 10.000 dólares. Les dieron instrucciones de juntar el dinero y dejarlo en la vereda sin cortar la comunicación. En cinco minutos tenían que dejar el dinero en la vereda», explicó el joven.

Y añadió que «como ellos dejaron los 10.000 les dijeron que seguro tenían más, que dejaran todo afuera. Ahí hicieron lo que les decían y entregaron 8.500 dólares más. Les sacaron 18.500 dólares en total».

El hecho ocurrió en una vivienda del Barrio Fitte. Una vez entregado todo el dinero, les dijeron a los damnificados que no hicieran la denuncia «porque pensaban volver».

Luego de cortar la comunicación que duró aproximadamente 50 minutos, los adultos mayores se dirigieron a la casa de su hijo, donde supuestamente había ocurrido el secuestro, en Toay, y no encontraron a nadie.

En esas circunstancias, la familia radicó una denuncia en la Seccional Tercera, y también en fiscalía, que fue recibida por la Unidad de Atención Primaria.

Después, en un clima de mayor tranquilidad, el matrimonio pudo recordar algunas cosas con mayor claridad. «Se dieron cuenta que en realidad el que hablaba era uno de los supuestos secuestradores y el que se hacía pasar por mi tío hablaba de atrás, como una segunda voz. Y gritaba, les decía que por favor les hagan caso».

Otros cinco intentos.

Fuentes del Ministerio Público dijeron que hasta el momento «lo que tenemos es una denuncia de este hecho, y además de otros cinco intentos al menos durante la madrugada que no tuvieron éxito».

«Esto está en la UAP, porque por el momento no tiene mayor avance, se está trabajando, pero no hay autor, ni pruebas o indicios que nos lleven a posibles autores. Hay una denuncia que se está investigando, se está trabajando policialmente en la investigación, porque sabemos que se perjudicó económicamente en dólares a una familia, pero no existen indicios de quién podría haber sido», explicaron.

