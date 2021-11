¿Abducción en La Pampa?: Misterioso episodio en Jacinto Arauz

La desaparición por unas 24 horas de una mujer oriunda de la localidad de Jacinto Arauz, provincia de La Pampa, no solo generó revuelo en Argentina, también despertó el interés de Estados Unidos y otros países.

Lo que parecía otro caso de desaparición tomó un giro extraño hacia lo paranormal. Según contó ella misma, apareció repentinamente a 60 kilómetros de su última ubicación conocida, y asegura que fue arrastrada hasta allí por una luz.

El insólito caso ocurrió el pasado martes 16 de noviembre, cuando la mujer identificada con las iniciales I.R. fue reportada como desaparecida por su esposo. La pareja vive en un campo ubicado a unos 15 km del casco urbano de Jacinto Arauz. Según declaró el hombre, su mujer salió a caminar y no volvió.

Tras la denuncia, se inició una intensa búsqueda. Se sumaron equipos de General San Martín, de la Unidad Regional III y de la Sección Canes.

Según cuentan medios locales, luego de varias horas de iniciado el rastrillaje, una extraña interferencia comenzó a dificultar la tarea de los policías: su teléfono perdió conexión, los perros adiestrados que intentaban dar con el paradero de la mujer caminaban alrededores de la casa y regresaban, como si perdieran el rastro en ese radio.

A la mañana siguiente, cuando retomaron la búsqueda y en momentos en que la Policía había conseguido la colaboración de una avioneta privada para sobrevolar la zona, la señora fue ubicada. Apareció cerca de las 8 de la mañana del miércoles, a unos 60 kilómetros de su hogar.

Los investigadores informaron que la mujer fue hallada por una patrulla rural de la policía de Colonia Santa Teresa, y se encontraba en un fuerte estado de “angustia”. Su estado de shock era tan fuerte que no podía hablar con las autoridades ni con sus familiares.

En este marco, el reconocido ufólogo pampeano, Oscar “Quique” Mario, contó que la mujer sintió un ruido que le llamó la atención y la hizo salir de su casa. “Ahí vio una luz muy fuerte y de allí en más no recuerda otra cosa”, comentó.

El especialista manifestó que aún no pudo entrevistarse con ella, aunque sí sabe que “no recuerda nada, desde el momento en que apareció la luz que la encegueció y el momento en que se despertó”.

En esa línea, afirmó que está comprobado que, dado el estado que presentaba la mujer respecto del calzado y la ropa que llevaba puesta, se descarta que haya realizado el recorrido a pie.

“Es imposible que haya caminado todos esos kilómetros, no hay huellas de polvo ni de tierra, ni tampoco síntomas de cansancio que nos hagan suponer que pudo haber hecho eso. Además, se trata de una persona con obesidad”, indicó.

El otro dato muy curioso de la historia es que mientras la mujer estaba desaparecida, sus familiares habrían recibido algunas llamadas de su celular. “Pero cuando atendían, no escuchaban su voz sino una especie de zumbido o viento”, señalaron los investigadores.

La presunta abducción llamó la atención de todos. “El caso no sólo ha impactado en La Pampa y en otros lugares del país, estoy recibiendo correos electrónicos de Rusia, Estados Unidos y España, quienes reconocen que esta es una zona muy particular en el mundo, y me están solicitando información”, contó “Quique” Mario, quien desde hace más de 40 años estudia los distintos casos relacionados con ovnis en la provincia.

