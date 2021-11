Marcha por Lucio: Dañaron la comisaría y quemaron dos patrulleros en Santa Rosa

Un numeroso grupo de personas se congregó en la plaza San Martín de Santa Rosa para exigir justicia por Lucio, el nene de cinco años que murió, presuntamente, por las lesiones que le habrían provocado su madre y su pareja.

Los participantes de la marcha comenzaron a concentrarse, desde minutos antes de las 18 horas; y marcharon desde la plaza céntrica hasta la Comisaría Sexta, ubicada en la intersección de las calles Unanue y Piquillín, en el barrio Butaló. Una de las mujeres imputadas en la causa está detenida en esa dependencia policial.

En un momento, cuando la gente ya había arribado hasta la Comisaría Sexta, algunos manifestantes se acercaron a la zona donde se encuentran las celdas y lograron romper un vidrio. Seguidamente, unos pocos manifestantes comenzaron a arrojar piedras contra el edificio policial, y ahí se generaron disputas entre los propios manifestantes, porque algunos no estaban de acuerdo con esa acción, publicó el diario La Arena.

Un móvil policial arribó al lugar y sufrió la rotura de sus vidrios, y otro patrullero fue incendiado.

El frente de la comisaría fue pintado con grafittis que decían «asesina», «policía corrupta» y «gobierno protector de asesina».

La organización de la marcha tuvo una amplia repercusión a través de las redes sociales durante estos últimos dos días, luego de que el viernes por la noche el pequeño Abel Lucio Dupuy, de cinco años de edad, perdiera la vida a causa de supuestos golpes que le habrían propinado su madre, Magdalena Espósito Valenti (24 años), y su pareja, Abigail Páez (27).

Ambas mujeres fueron formalizadas e imputadas por la justicia pampeana y estarán detenidas hasta que se realice el juicio. Ninguna de las dos quiso declarar durante la audiencia realizada ayer sábado por la tarde.

Espósito Valenti fue acusada de «homicidio calificado por el vínculo», en tanto que Páez fue imputada bajo la figura de «homicidio simple». En el primer caso, la pena máxima es de prisión perpetua, mientras que el homicidio simple contempla una condena máxima de 25 años.

¿HUBO INFILTRADOS?

Los manifestantes pintaron el edificio de la Comisaría Sexta, rompieron algunos vidrios con piedras y prendieron fuego dos patrulleros.

Hubo dos grupos de efectivos policiales tratando de dispersar a la multitud. Uno en la puerta de la dependencia, y el otro grupo en el garaje que da a la calle Piquillín.

La policía disparó con balas de goma para tratar de disuadir a la gente.

Familiares de Lucio salieron a aclarar que la marcha oficial para pedir justicia se había convocado en la plaza «San Martín» y se realizó de manera pacífica.

Las personas que generaron los disturbios en la Comisaría Sexta serían externas a la familia Dupuy y se habrían «infiltrado» en la manifestación.

EN GENERAL PICO

En la ciudad de General Pico, donde vive el padre y el abuelo de Lucio, también se realizó una marcha para exigir Justicia por la muerte del pequeño y asistieron cientos de personas. Christian y Ramón Dupuy, padre y abuelo, respectivamente, de Lucio, participaron de la convocatoria y marcharon vistiendo remeras que mostraban la cara del niño.

Christian dialogó con la prensa y agradeció el acompañamiento de la gente. «Es un momento muy duro para nosotros. Quiero agradecerles porque todo esto nos da un poco de fuerza, más allá de que no existan palabras de consuelo. El alma rota nos va a quedar por el resto de nuestras vidas. Pedimos nada más que se haga justicia, que paguen los que tengan que pagar», expresó.

«A mi hijo no me lo devuelve nadie, loco. Que se pudran en la cárcel. Vamos a seguir pidiendo justicia. No voy a descansar hasta que se logre lo que se merece, sobre todo los que no se hicieron cargo porque nosotros los fuimos a buscar, nosotros hablamos. Todos los que no se hicieron cargo que den la cara hoy, me gustaría que estén acá», finalizó el padre de Lucio.

