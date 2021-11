Murió Frank Williams, fundador de la célebre escudería de F1

El británico Frank Williams, fundador y exdirector de la escudería homónima, de célebre pasado y vigencia en la Fórmula 1, murió este domingo a los 79 años, confirmó la máxima categoría del automovilismo mundial en un comunicado.

Sir Francis Owen Garbatt Williams fue el director de equipo de F1 con más años de servicio (50) hasta que en 2019 se retiró de la actividad después de la venta de las acciones a la firma de inversiones Dorilton Capital.

En todo ese lapso, Frank y su familia, incluida su hija Claire desde 2013, estuvieron al comando de una escudería que dio sus primeros pasos en la Fórmula 3 y Fórmula 2, hasta establecerse como una referencia en la división mayor a partir de 1975.

La escudería Williams fue nueve veces ganadora de la Copa de Constructores de la F1 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997) y consagró a siete pilotos como campeones del mundo: Alan Jones (1980), Keke Rosberg (1982), Nelson Piquet (1987), Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993), Damon Hill (1996) y Jacques Villenueve (1997).

Desde su debut en la F1 a la actualidad, la escudería participó de 46 temporadas, disputó 781 Grandes Premios, obtuvo 114 victorias, 128 pole positions, 313 podios y 133 vueltas rápidas con 51 modelos diferentes, conducidos por 70 pilotos, entre ellos, el argentino Carlos Reutemann (1980-1982).

Frank Williams, quien sufrió una lesión en la médula espinal en un accidente automovilístico en 1986 que lo dejó incapacitado para caminar, comenzó a reducir su carga de trabajo en la F1 en 2012 cuando dejó la junta directiva.

Su hija Claire asumió el cargo de representante de la familia y luego fue nombrada subdirectora del equipo, al tiempo que su padre retuvo el título de director.

Sir Frank Williams

A man who succeeded against the odds to become a true Formula 1 legend

Rest in peace, Sir Frank pic.twitter.com/WLFCDl6uyV

— Formula 1 (@F1) November 28, 2021