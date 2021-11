Caso Lucio: La autopsia confirmó que el menor también fue abusado

El informe reveló lesiones de vieja data y otras recientes compatibles con el abuso. La madre del niño y su pareja continúan detenidas.

La autopsia realizada a Lucio, el menor de cinco años que fue asesinado a golpes en Santa Rosa, reveló que el niño fue abusado.

El informe arrojó que se observaron lesiones que son compatibles con el abuso y que son de vieja data. También, el cuerpo presentaba lesiones recientes.

A su vez, el fallecimiento fue por una hemorragia interna y la data de muerte del menor es entre las 20:30 y las 21:30 del viernes pasado. Además, el cadáver del nene tiene mordeduras y quemaduras de distinta data, y hay un golpe muy duro que pudo haber sido una patada y que afectó la cadera, el glúteo y una pierna del menor.

Esto último es algo que a la víctima le podría haber dificultado el poder caminar. También hay heridas de vieja data, lo cual demuestra que Lucio era golpeado desde hace tiempo.

El abuso sexual al que fue sometido el nene está contemplado en el artículo 199 del Código Penal, que habla sobre las violaciones ya sean simples, gravemente ultrajantes o con acceso carnal.

DETENIDAS

Por el crimen del menor están procesadas su madre Magdalena Espósito y su pareja Abigail Páez.

Las nuevas pruebas ya están a disposición de la fiscalía y se espera el cambio de la carátula criminal en las próximas horas. En tanto, las dos mujeres fueron procesadas y trasladadas a una localidad en San Luis por su seguridad.

Según surge de la investigación, Lucio tenía al menos 5 entradas a centros de salud y hospitales de la localidad de Santa Rosa donde vivía con su madre.

El pasado viernes, Paéz lo llevo descompensando a la salita del barrio y tuvieron que trasladarlo los vecinos en un auto particular hacia el hospital Evita, porque la ambulancia no llegaba al lugar y no podían atenderlo. Finalmente murió el viernes por la fuerte golpiza.

PEDIDOS DE INFORMES

Por su parte, la Fiscalía Especial de Investigaciones Administrativas pidió en las últimas horas que se revise a través de los ministerios de Salud y de Educación de La Pampa todos los informes que pueda haber sobre el nene tanto dentro del sistema sanitario como educativo. Esto se debe a que desde el 20 de diciembre pasado, el menor debió ser atendido por médicos en cinco ocasiones.

