Hoy se cumplen 98 años del natalicio de Ernesto Cabeza

3 de Diciembre de 1923 – Nace Ernesto Cabeza, en Huauel Niyeo (Actual Ingeniero Jacobacci), Provincia de Río Negro. Músico guitarrista y cantante.

Huauel Miyeo es un pequeño pueblito donde su padre trabajaba como ingeniero civil. A los 4 años su familia se fue a Salta, radicándose en Güemes, allí aprendió el sonido de las guitarras, de los bombos y las cajas, de las quenas y los sikus. Fue el noveno de 12 hermanos que nacieron en distintos puntos del país, todos amantes de la música. Su padre tocaba cinco instrumentos.

Finalizó sus estudios en Campo Quijano y conoció el trabajo en el ingenio El Tabacal.

En 1950 conforma el “Dúo Romance”, con Gustavo Adolfo “El Payo” Solá, que actuaba regularmente en LV9 Radio Salta con glosas de Félix Pelayo Patterson (cuñado de Ernesto Cabeza).

En 1953 ingreso a “Los Chalchaleros” reemplazando a José Antonio Saravia Toledo.

Obras: Alma de nogal (con Víctor Zambrano) – Alma salteña (con Oscar Valles) – Amor y distancia (con Juan Carlos Saravia) – Argentina que canta (con José Ríos) – Chayita del solitario (con Ramón Manuel Navarro) – Del quebrachal a la caña (con Guillermo Pelayo Patterson) El casamiento (con Rodolfo Zapata) – El charango (con Jaime Dávalos) – Estoy pidiendo perdón (con Juan C. Saravia) – La buena moza (con José Ríos) – La cacharpaya (con Oscar Valles) – La flaca (con Rodolfo Zapata) – La gorda (con Rodolfo Zapata) – La nochera (con Jaime Dávalos) – La trasnochada (con Jaime Dávalos) – Morena (con Raúl Barboza y Juan Ferrau) – Noche de Salta (con Guillermo P. Patterson) – Pisando el Portezuelo (con Víctor José Zambrano) – Siempre poeta (con Juan C. Saravia) – Sueños de nochebuena (con Juan C. Saravia) – Zamba adentro (con Víctor J. Zambrano) – Zamba correntina (con Jaime Dávalos) – Zamba del chalchalero (con Jaime Dávalos, Dicky Dávalos, Víctor Zambrano y Juan Carlos Saravia) – Zamba enamorada (con Jaime Dávalos), entre otras.

Comentarios

Comentarios