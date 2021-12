Crecen las denuncias contra Antonio Laje por maltrato laboral y acoso

El periodista Antonio Laje se encuentra envuelto en un escándalo por las denuncias de maltratos realizadas por varias de sus compañeras en el canal América y A24. En las últimas horas se sumó el testimonio de la periodista Eugenia Morea, quien contó su experiencia desde la red social Twitter, y tildó al conductor de “depredador psicópata” y acusó maltratos.

“El problema no éramos nosotras, el problema eras vos Laje que me maltratabas delante de la gente, pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mí”, descargó Morea desde sus redes sociales.

“Cómo te viniste vestida hoy, lo hacés para provocarme y tantas cosas más. Violencia laboral y acoso sexual es la patología de este depredador psicópata”, escribió en Twitter Eugenia Morea.

“7 años pensando que el problema era yo, 7 años guardándome lo que viví en @americatv con Antonio Laje”, tuiteó. La denuncia pública de Eugenia Morea se suma a otras tres situaciones de maltrato y acoso que el periodista recibió.

La primera denuncia fue de la nutricionista Fiorella Viteli, seguida por Mai Pistiner y finalmente, Eugenia Morea.

El colectivo de periodistas y comunicadoras Periodistas Argentinas expresó su posición a través de las redes sociales, con el hashtag #BastaDeViolencia y arrobó las cuentas de Vitelli y Morea.

A estos testimonios se sumó la salida del programa que conduce Antonio Laje de María Belén Ludueña, quien abandonó el ciclo en medio de lágrimas, aunque evitó pronunciarse sobre un posible maltrato.

Las cuatro fueron panelistas de Buenos Días América, el programa que Laje conduce en América TV. “Lo que me pasó a mí es que no me di cuenta cómo había empezado a naturalizar ciertas conductas de violencia. Me decían cuidate, estate a atenta”, explicó Fiorella Viteli.

Por su parte, Mai Pistiner apuntó: “Es muy difícil hablar de estos temas porque hay muchas cosas que en los medios no se dicen y se saben, pero no se dicen porque además, el que las dice después se queda sin trabajo”, explicó.

