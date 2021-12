Córdoba: Detuvieron a «Bebelo» Reynoso, exfutbolista de Boca

La Policía de Córdoba detuvo este martes por la mañana al futbolista Emanuel «Bebelo» Reynoso, luego de que lo señalaran como uno de los responsables de la agresión a un menor de edad con un arma de fuego, en un hecho ocurrido el pasado sábado en la capital de la provincia.

Reynoso, que actualmente juega en el Minnesota United de Estados Unidos pero cuyo pase pertenece a Boca, se encuentra de vacaciones en su ciudad natal y recibió la orden de detención por parte de la Fiscalía de Instrucción del Distrito II turno 1 de Córdoba, a cargo de Milagros Gorgas.

Según explicó el Ministerio Público Fiscal, el futbolista fue detenido para «resguardar y asegurar la prueba necesaria para la determinación de las responsabilidades penales del caso». Según detallaron fuentes judiciales, Reynoso está acusado de agredir a un adolescente tras una pelea que habría protagonizado con su grupo de amigos.

La fiscalía de Instrucción Nº 25, a cargo de Milagros Gorgas, encabeza la investigación para determinar qué fue lo ocurrido y si «Bebelo», que ya tiene antecedentes por «abuso de arma de fuego», estuvo involucrado en el suceso.

La denuncia indica que «Reynoso y sus amigos, sin mediar palabras, golpearon a un adolescente de 17 años y a sus amigos, a los que también les robaron. Bebelo, al retirarse, le pegó con la culata de un arma en la ceja izquierda, por lo que el joven se desvaneció».

El joven agredido habló en las últimas horas con canal Doce de Córdoba y relató: «Tipo 5 de la mañana estábamos con mis amigos en una joda en barrio chino; no estuvimos ni media hora que nos empezaron a mirar mal, pasábamos y nos pechaban, seguimos en lo nuestro y se acercan y nos decían ‘qué hacíamos ahí si somos de otro barrio’, ahí nos muestran armas, seguimos en la nuestra pensando que iba a pasar».

«Bebelo no estaba todavía. Uno de mis amigos se da vuelta y uno saca el arma y le empieza a pegar en la cabeza, algunos empezaron a sacar celulares, ahí vuelven con Bebelo Reynoso y sus amigos. Ahí me pega un culatazo y me desvanezco un poco y empecé a sentir patadas, puñetes y botellazos que volaban. No puedo abrir el ojo todavía. Por lo que se veía eran todos mayores», completó.

«En el caso, se advirtió que el carácter público de uno de los sujetos implicados, generaría un impacto intimidatorio sobre el ánimo de los testigos que percibirían esa notoriedad como condicionante hacia su libertad de declarar, por lo que se trata de una circunstancia que sin dudas gravitó en la decisión adoptada», explicó el MPF.

El comunicado del Ministerio Público Fiscal indica que las pruebas «permiten sospechar razonable y fundadamente que el señor Reynoso, junto con un grupo aún no identificado de entre cinco a siete personas más habrían participado en la comisión de distintos delitos que se enmarcan en las figuras de Amenazas calificadas por el uso de arma, Lesiones Leves y Robo Calamitoso».

El MPF aclaró que la investigación «es incipiente y se encuentran en curso medidas tendientes a la individualización del resto de las personas comprometidas, para lo cual el aporte de testigos que colaboren en la dilucidación de los hechos, resulta de suma importancia».

En mayo de 2017, cuando todavía era futbolista de Talleres de Córdoba y se preparaba para jugar un clásico contra Belgrano, Reynoso fue imputado por el delito de «partícipe necesario de abuso de arma de fuego», por su presunta participación en un tiroteo ocurrido en el barrio Ferreyra, de la capital provincial.

La Cámara de Acusación confirmó la elevación a juicio de esa causa y junto al jugador del Minnesota, está acusada otra persona como partícipe.

Comentarios

Comentarios