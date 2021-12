Entregaron viviendas sociales del Plan Provincial «Mi Casa» en Rolón

Las flamantes viviendas -entregadas ayer- fueron construidas por intermedio del Plan Provincial “Mi Casa”. Los funcionarios provinciales anunciaron que se comenzará la construcción de otra tanda de cuatro viviendas sociales.

“Este plan fue pensado por el exgobernador Carlos Verna en conjunto con los municipios para construir viviendas y generar trabajo en esos cuatro años que fueron muy difíciles porque La Pampa fue relegada de la política de viviendas nacional”, dijo el presidente de IPAV, Jorge Lezcano.

“Luego Ziliotto –continuó- también se comprometió con la vivienda como uno de sus ejes. La pandemia más que frenar, potenció. Allí se decidió financiar el 100% de estas viviendas desde el presupuesto provincial demostrando que la pandemia no era un freno para la gestión”.

“Hoy podemos decir que no hay localidad en la Provincia que no esté construyendo viviendas. Y seguimos trabajando por indicación del gobernador para generar programas con diversas alternativas que no sean solo la construcción de desarrollos urbanísticos, sino que los programas que propongamos aborden las distintas aristas que tiene que abarcar un Estado presente como el que gobierna La Pampa”, explicó.

En el acto también participaron el el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; autoridades locales encabezadas por el intendente local, Luis Ferreyra, y demás funcionarios provinciales.

