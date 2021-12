Esteban Bullrich renuncia a su banca en el Senado, por razones de salud

El senador nacional Esteban Bullrich anunció este martes 7 de diciembre que renuncia a su banca en el Senado de la Nación por motivos personales y de salud.

Diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) hace ocho meses, Bullrich comunicó a sus compañeros de la Cámara alta que dejará el resto de su mandato para dedicarse a su familia y a su bienestar. Este jueves participará de las dos últimas sesiones, y luego será reemplazado por José María Torello, ex jefe de asesores de Mauricio Macri durante su presidencia.

Mediante un mensaje a los senadores, anunció: «Hola colegas. Quisiera no tener que escribirte este mensaje, pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mí banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren».

«Ya veremos si Dios tiene pienso que vuelva a un lugar de representación, pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública como los bonaerenses que me eligieron se merecen», explicó el ex ministro de Educación.

«Me hubiera gustado manejar esto de otra manera, pero ya me escriben periodistas hablando sobre mí decisión. Una pena. Todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de stress. No veo que el Senado los próximos dos años vaya a darme ese ambiente. Ojo dejo el Senado, no la política y mucho menos el sueño de dejarle un mejor país a mis hijos», afirmó Bullrich.

El Senado que viene, dijo, “no puede depender de que yo tenga un buen día». «El jueves serán mis últimas dos sesiones. Quiero agradecerles de corazón en apoyo y afecto recibido estos cuatro años, pero especialmente el que me brindaron estos últimos meses. Les deseo lo mejor en este Senado que comienza va a ser mucho más entretenido, pero Dios tiene otros planes para mí. Abrazo enorme», finalizó.

El senador nacional comenzó su presentación agradeciendo a los presentes y a sus familiares. Lo hizo a a través de una aplicación que que reproduce su voz mediante una tablet, debido a las dificultades en el habla que le produjo la enfermedad.

Además, durante un partido en el Abierto de Palermo de Polo del que participó el fin de semana, compartió una imagen suya en la que se lo ve con una remera de su fundación que dice «No estoy borracho, tengo ELA», haciendo referencia a la Esclerosis Lateral Amiotrófica que padece y por la cual, en su momento, lo acusaron de sesionar borracho.

«No me define la enfermedad sino mi actitud frente a ella. #LaVidaEsHoy», expresó Esteban Bullrich en su cuenta oficial de Twitter.

Ya en el mes de abril del 2021, Bullrich comunicó su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica. En una carta al Senado, el funcionario manifestó lo que le sucedía y qué significaba esto para su vida personal y profesional: “La ELA es compleja, pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él”.

A siete meses de ese momento, decidió abrir la Fundación Esteban Bullrich, con el motivo de ayudar a todos aquellos que padecen ELA y financiar investigaciones.

