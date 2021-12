El festival Primavera Sound llega a la ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2022

El prestigioso festival musical Primavera Sound confirmó que tendrá por primera vez una edición en Buenos Aires que se llevará a cabo del 7 al 13 de noviembre de 2022 en el Parque de los Niños y otros puntos de la ciudad, en lo que será su tercera visita al otro lado del Atlántico luego de confirmar que también tendrá versiones en Los Ángeles y Santiago de Chile.

Nacido en Barcelona hace 20 años, el festival producido por DF Entertainment -que pondrá en venta las entradas durante los próximos meses a través del sitio AllAccess- buscará, como en todas sus anteriores ocasiones, integrar los shows al entorno de cada ciudad, repartiendo sus actividades en diferentes espacios.

En ese sentido, las presentaciones previstas para la semana tendrán lugar en una serie de locaciones que serán detalladas más adelante por la organización, aunque sí se confirmó que las jornadas principales del fin de semana del 12 y 13 de noviembre se realizarán en el mencionado predio ubicado sobre la ribera del Río de la Plata en el barrio porteño de Núñez.

El festival, que a lo largo de sus 19 ediciones se propone como un espacio sustentable y que promueve la igualdad de género y el compromiso social, ampliará de esa manera su llegada al territorio americano, ya que también contará el año que viene con eventos en la capital chilena y la ciudad de Los Ángeles.

«Un Primavera Sound en Buenos Aires y en la Argentina en general tiene todo el sentido del mundo. Nos entendemos musicalmente al instante porque su historia y nuestra historia siempre han ido de la mano”, aseguró en declaraciones a la prensa Gabi Ruiz, director del festival.

Y agregó: «Históricamente, Buenos Aires ha sido una de las capitales del pop y el rock en castellano, es una ciudad que ha funcionado como motor para impulsar muchas corrientes musicales».

En la misma línea, comentó que «interactuar con una escena en la que han pasado tantas cosas importantes es emocionante». Y resumió: «Venimos a integrarnos en la ciudad, con tanto entusiasmo como orgullo, para ser una pieza fundamental de ese motor de cara al futuro».

La noticia se conoció luego de que sus organizadores anunciaran que la 20ma. edición del festival que se llevará a cabo en Barcelona del 11 al 22 de junio de 2022 contará con una importante presencia argentina, representada por las bandas El Mató a un Policía Motorizado, Las Ligas Menores, 107 Faunos y Bandalos Chinos, y con los cantantes Duki, Cazzu, Khea y Nicki Nicole.

Los participantes nacionales se suman a un cartel kilométrico que reunirá en el Parc del Fórum catalán durante dos fines de semana consecutivos a artistas internacionales como Dua Lipa, Nick Cave & The Bad Seeds, Gorillaz, Massive Attack, The Strokes, Tame Impala, Jesus and Mary Chain, Tyler The Creator, Lorde y Megan Thee Stallion, entre más.

