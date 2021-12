Emotiva despedida de Bullrich en el Senado: «Renuncio a mi banca con profunda tristeza»

Esteban Bullrich formalizó esta tarde su renuncia como senador por Juntos por el Cambio, con motivo de padecer ELA, en una emotiva sesión en la que agradeció tanto a su familia como a sus pares. «Renuncio a mi banca con profunda tristeza», anunció su decisión a través de una aplicación que leyó su mensaje.

Bullrich dijo que abandona la banca, acompañado por su esposa e hijos, y mencionó a Miguel Pichetto y Federico Pinedo como sus «mentores» cuando «hacía mis primeros palotes» en ese cuerpo.

Este jueves fue su última sesión como legislador en la Cámara alta. Tal como anunció días atrás, Esteban Bullrich dejo su lugar en el Congreso para dedicarle más tiempo a su familia, mientras afronta la terapia para la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le diagnosticaron hace más de un año.

En su ingreso al Senado, Bullrich se mostró visiblemente emocionado al agradecerles por su presencia a los periodistas y simpatizantes que allí lo esperaban. “Ojo, dejo el Senado, no dejo la política”, había aclarado a comienzos de esta semana en la carta en la que les comunicó a sus compañeros del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) que renunciaría a la banca que ocupa desde diciembre de 2017.

“Está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública cómo los bonaerenses que me eligieron se merecen”, apuntaba el hasta hoy senador en el escrito dedicado a sus compañeros. También informaba su decisión de comunicar formalmente su despedida tras la jura de los senadores que entrarán en funciones a partir de este jueves.

La carta de despedida completa de Esteban Bullrich

Hace unos días, Bullrich compartió una carta dirigida a sus compañeros del Senado en la cual informaba su decisión de abandonar la banca en el Senado. El mensaje decía lo siguiente:

«Hola colegas, Quisiera no tener que escribirte este mensaje, pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mí banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren. Ya veremos si Dios tiene pienso que vuelva a un lugar de representación, pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública como los bonaerenses que me eligieron se merecen.

Me hubiera gustado manejar esto de otra manera, pero ya me escriben periodistas hablando sobre mí decisión. Una pena. Todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de stress. No veo que el Senado los próximos dos años vaya a darme ese ambiente. Ojo dejo el Senado, no la política y mucho menos el sueño de dejarle un mejor país a mis hijos.

El Senado que viene no puede depender de que yo tenga un buen día. Va a ser muy finito. El jueves serán mis últimas dos sesiones. Quiero agradecerles de corazón en apoyo y afecto recibido estos cuatro años, pero especialmente el que me brindaron estos últimos meses. Les deseo lo mejor en este Senado que comienza va a ser mucho más entretenido, pero Dios tiene otros planes para mí.

Abrazo enorme». Esteban Bullrich.

Comentarios

Comentarios