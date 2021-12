Venta de terrenos municipales en Castex: No hubo oferentes y modificarán ordenanza

La subasta de terrenos municipales para pagar capital, intereses y honorarios de juicios laborales que se encuentran en etapa de ejecución, no tuvo oferentes y el Concejo Deliberante realizaría una sesión -en las próximas horas- para modificar la ordenanza con algunas flexibilidades que seduzcan a potenciales compradores.

«La ordenanza quedó a mitad de camino. Para los que tienen el dinero, quizás no resultó tentador o no quisieron quedar expuestos de cotejar propuestas con una familia que quizás no tiene terrenos; y para los quienes pretenden construir una casa familiar, quizás el monto era elevado para pagarlo al contado», coincidieron algunas fuentes consultadas. «Ahora se introducirán algunas modificaciones que pueden hacer más atractiva y accesible la compra», anticiparon.

El Concejo Deliberante de Eduardo Castex aprobó -semanas atrás- la venta por licitación pública de siete terrenos municipales, con los cuales la comuna planificaba recaudar -minimamente- 8,6 millones de pesos, para pagar capital, intereses y honorarios de juicios laborales que se hallan en etapa de ejecución. «Se vendieron tres o cuatro pliegos, pero finalmente no hubo presentación de ofertas», indicaron.

Los seis terrenos, tasados entre 1,2 y 1,4 millones, están ubicados en la calle San Juan entre calles Nervi e Isola, en inmediaciones del campo de Deportes del Club Estudiantil; y el restante en calle Italia entre calles Bautista Casetta y Sargento Cabral.

La ordenanza municipal sancionada establecía que los terrenos tenían que ser destinados para construcción de viviendas unifamiliares o locales comerciales, pero no se establecieron prioridades, y así dejó abiertas las chances para la especulación inmobiliaria. ¿Por qué?, porque a una familia que pretendía acceder a terrenos para la construcción de casas -porque no califican para viviendas sociales y están limitados para acceder a créditos hipotecarios-, se les dificultaba afrontar el pago de contado.

Entre los fundamentos, los concejales explicaron que la comuna debe realizar pagos en concepto de capital, intereses y honorarios como consecuencia de juicios laborales. Dado que ya realizó un pago para la resolución de un juicio laboral y se halla aún pendiente otro de similares características, donde el Gobierno provincial realizó aportes económicos para hacer frente a parte de estos juicios.

La normativa establecía que los interesados «solo podrán efectuar ofertas por un terreno, incluyéndose el grupo familiar conviviente», aunque en otro ítems indica que los aspirantes a formular ofertas «deberán indefectiblemente adquirir el pliego de mil pesos por cada terreno por el que oferte».

En la ordenanza establecía que en caso de igualdad de precios se solicitará a los oferentes empatados una mejora en su oferta en un plazo no mayor a los tres días hábiles, mediante sobre cerrado; donde la mejora solamente determinará el orden de prelación de los oferentes igualados y será este el nuevo precio a pagar, pero si hay nuevo empate se procederá a realizar un sorteo público entre los oferentes empatados.

El adquiriente no podía transferir, ni ceder -total o parcialmente- los derechos sobre el lote adjudicado, pero solamente antes de haberse otorgado la escritura traslativa de dominio, pero no se fija que se constatará el cumplimiento de la iniciativa para la cual realizará la compra, y esto permite que transcurrido un lapso de tiempo se pueda revender al precio que establece el mercado inmobiliario, y que está por encima de los montos fijados por la comuna castense.

