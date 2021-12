UNLPam: Inscriben para Programa de Formación de estudiantes, graduados o egresados recientes

La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas (FCEyJ) informó que desde el lunes 13, y hasta las 12.30 horas del viernes 17 inclusive, permanecerá abierta la inscripción para incorporar en el marco del Programa de formación de estudiantes y/o graduados/as o egresados/as recientes.

Se incorporará un/a graduado/a o egresado/a en la asignatura “Taller de Metodología y Trabajo de Investigación” de la carrera de Abogacía (Resolución Nº 528/21 de Decano); un/a graduado/a o egresado/a en la Unidad Pedagógica conformada por las asignaturas “Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, Derecho Constitucional y Taller de Jurisprudencia” de las carreras de Abogacía y Procuración (Resolución Nº 525/21 de Decano).

Además se incorporará un/a estudiante en la asignatura “Clínica de Derecho de Interés Público” de la carrera de Abogacía (Resolución Nº 526/21 de Decano); un/a estudiante y un/a graduado/a o egresado/a en la asignatura “Contabilidad Básica” de las carreras de Contador Público, Tecnicatura Universitaria Administrativa Contable Impositiva y Licenciatura en Administración con Orientación en Emprendedurismo (Resolución Nº 527/21 de Decano).

REQUISITOS

Para incorporarse a este Programa los postulantes deberán reunir las siguientes condiciones (Resolución 142/21 C.D):

Estudiantes: -Ser regulares en la carrera de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas a la que pertenezca la asignatura en la cual va a desarrollar sus actividades de formación, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 17º bis del Estatuto de la Universidad Nacional de La Pampa; b) Tener aprobado el 40 % de las asignaturas correspondientes al Plan de Estudio vigente de la carrera en que son regulares.

-Graduados/as o egresados/as recientes: a) Ser graduado/a o egresado/a de la Universidad Nacional de La Pampa de la carrera a la que pertenece la asignatura; b) Que desde la fecha de graduación hasta la fecha de cierre de inscripción para el Programa no hayan transcurrido más de cinco (5) años; c) No desempeñarse ni haberse desempeñado como docente en la Universidad Nacional de La Pampa.

Asimismo, los/as estudiantes deberán presentar vía mail, el Curriculum vitae con carácter de declaración jurada, planilla de inscripción (la misma se encuentra disponible en la página de la Facultad (www.eco.unlpam.edu.ar), certificado de estudiante regular y certificado analítico de materias rendidas, incluyendo promedio con aplazos.

Los/las graduados/as o egresados/as deberán adjuntar vía mail, el Curriculum vitae con carácter de declaración jurada, planilla de inscripción (la misma se encuentra disponible en la página de la Facultad www.eco.unlpam.edu.ar), certificado de título en trámite o copia de título obtenido, según el caso.

Quienes aspiren a cubrir el cargo, deberán efectuar la inscripción a través del siguiente correo electrónico: [email protected].

Para consultas, se puede dirigir un correo a [email protected].

Comentarios

Comentarios