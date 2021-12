Brutal agresión en Santa Rosa: Detuvieron al prófugo y la víctima continúa en estado crítico

El barrio Río Atuel fue escenario de una violenta agresión, en la que un joven recibió tres palazos que le ocasionaron una fractura de cráneo. El damnificado, un vecino del barrio de 38 años, se encuentra en estado crítico y algunos vecinos se vieron alarmados por la brutalidad del ataque.

El episodio ocurrió ayer por la tarde entre las 16.30 y las 17 en un pasaje de la manzana 5 que se encuentra sobre la calle Corona Martínez, casi Schmidt. La gresca involucró a dos hombres y se habría iniciado antes por motivos que aún se desconocen, pero fue en ese lugar donde uno de ellos arrancó un palo de un cantero y golpeó al otro la cabeza, publicó el diario La Arena.

Vecinos de la zona presenciaron el ataque y comentaron que le llamaron la atención tras el primer golpe, debido a que el damnificado había caído inconsciente. Sin embargo, el agresor hizo oídos sordos y volvió a pegarle un «palazo» en la cabeza por segunda vez. Cuando uno de los testigos intentó acercarse para frenarlo, lo golpeó una tercera vez pero en la espalda.

Una de las versiones indica que el atacante advirtió que se acercaban dos amigos de la víctima, por lo que soltó el arma utilizada y se dio a la fuga entre las tiras del barrio. Uno de ellos lo persiguió, mientras que el restante se quedó para asistir al hombre herido.

Pericias en el lugar.

Al lugar llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), que asistió inmediatamente al joven. Ante la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al hospital Lucio Molas donde fue internado. «Tiene fractura de cráneo y está en estado crítico, internado en Terapia Intensiva», sintetizaron fuentes policiales.

Por otro lado, arribó personal de la Seccional Primera que rápidamente fijó el perímetro del lugar donde había ocurrido el ataque y comenzó con la toma de declaraciones. En ese marco, se secuestró el palo que se había utilizado como arma. En paralelo, ante un barrio que se había visto convulsionado, controlaban que la situación no pase a mayores.

En la escena intervino también personal de la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC). Los integrantes del equipo se acercaron con el Laboratorio Forense y allí se realizó el peritaje correspondiente.

Prófugo.

El el agresor continúa prófugo. La Policía se encontraba investigando distintas pistas que habían brindado vecinos y vecinas, e incluso había demorado a un joven, pero no estaría vinculado al hecho. Sin embargo, hasta el momento no habían podido determinar fehacientemente quién había sido el autor de la agresión. «Aún no se lo pudo detener ni individualizar, pero se está trabajando», aclararon.

Otro aspecto que se desconoce es el motivo que ocasionó el ataque. «No sabemos el móvil ni que fue lo que pasó», señalaron. La causa está en manos de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, a cargo de Oscar Cazenave.

Comentarios

Comentarios