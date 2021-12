En Castex, la comuna financiará la venta de terrenos para viviendas o locales comerciales

El Concejo Deliberante aprobó las flexibilizaciones de la ordenanza sancionada para vender siete terrenos municipales, cuya recaudación será destinada para pagar capital, intereses y honorarios de juicios laborales. Las ventas se realizarán por licitación pública, con ofertas a sobre cerrado, hasta en 12 cuotas con un interés que fija la Dirección General Rentas (DGR) y una entrega del 25 por ciento del valor ofrecido.

Los concejales sancionaron la ordenanza en la última sesión, que se desarrolló el viernes, y se confirmó el anticipo de La Arena y este diario digital. La legislación para vender los siete terrenos, con valuaciones que oscilan entre 1,2 millones de pesos y 1,4 millones de pesos, fue flexibilizada para concretar las ventas «en cuotas», dado que la anterior licitación fracasó porque no hubo oferentes, dado que exigía el «pago contado».

Los propios ediles extraoficialmente reconocieron que la normativa previa «quedó a mitad de camino».

«Para los que tienen el dinero, quizás no resultó tentador o no quisieron quedar expuestos de cotejar propuestas con una familia que no tiene terrenos; y para los quienes pretenden construir una casa familiar, quizás el monto era elevado para pagarlo al contado», explicaron.

Entrega y cuotas.

Ahora, los concejales autorizaron al Ejecutivo municipal a pactar el pago en hasta 12 cuotas con un interés igual al que fija la Dirección General de Rentas y una entrega del 25 por ciento del valor propuesto por el oferente. «El orden de preferencia de las ofertas serán siempre por el precio ofrecido», establece la normativa.

También autorizaron al Ejecutivo comunal para suscribir las escrituras traslativas de dominio a quienes resulten adjudicatarios de la licitación, que se acreditará ante el escribano público interviniente con copia de la resolución de adjudicación.

«Los fondos que se obtengan de la venta que se autoriza, serán afectados al pago de capital, intereses y honorarios de juicios laborales que se hallan en etapa de ejecución», fijaron los concejales en el articulado.

La normativa sancionada no establece fechas de apertura de los sobres con las propuestas de los interesados, que seguramente quedará establecida en la reglamentación del Ejecutivo municipal. Pero, la ordenanza previa sí fijó que los oferentes deberán depositar una garantía de oferta de 20 mil pesos en la caja recaudadora municipal; y si la oferta no es seleccionada el monto será reintegrado en la tesorería municipal, pero si es seleccionada pasará a integrar el precio de venta.

Recaudación.

Los siete terrenos, tasados entre 1,2 y 1,4 millones de pesos, están ubicados en la calle San Juan entre calles Nervi e Isola, en inmediaciones del campo de Deportes del Club Estudiantil; y el restante en calle Italia entre calles Bautista Casetta y Sargento Cabral.

La comuna pretenda recaudar -mínimamente- 8,6 millones de pesos, que afrontar dos juicios laborales.

Además, la ordenanza determinar que los interesados «solo podrán efectuar ofertas por un terreno, incluyéndose el grupo familiar conviviente», aunque en otro ítems indica que los aspirantes a formular ofertas «deberán indefectiblemente adquirir el pliego de mil pesos por cada terreno por el que oferte».

Los terrenos se hallan inscriptos a nombre de la comuna local y libre de ocupantes, y se podrán recorren en horario administrativo de lunes a viernes.

Los oferentes tendrán que tener domicilio y residencia en Eduardo Castex, y contar con plena capacidad para asumir derechos y obligaciones, y no deben estar sujetos a ningún tipo de inhabilitación o restricción para contratar.

