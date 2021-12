Caso Lucio: La madre habló en la audiencia y cargó contra progenitor

La investigación en torno al crimen de Lucio Abel Dupuy tuvo -el lunes a la mañana- una novedad vinculada con la situación actual de las dos imputadas: Magdalena Espósito Valenti, mamá del niño, y su novia Abigail Páez. Sin embargo, en el medio de la audiencia, Espósito habló y cargó contra el padre de Lucio, Christian Dupuy, aunque fue interrumpida por el juez ya que no era el tema tratado.

Según fuentes judiciales, la audiencia virtual, desarrollada por Zoom, se llevó a cabo este lunes al mediodía, entre las partes legales involucradas: el juez Daniel Ralli, el abogado de la familia paterna, José Mario Aguerrido, los letrados defensores de las detenidas (Silvina Blanco y Pablo de Biasi) y las dos imputadas, publicó el diario La Arena.

«A modo preventivo, y para evitar una posible coartada entre ellas», Aguerrido, y la familia paterna de Lucio pidieron al juez que las dos detenidas no puedan comunicarse mientras permanecen detenidas en el Complejo Penitenciario 1 de San Luis.

Tras la audiencia, Ralli rechazó el pedido de Aguerrido. Por este motivo, ambas, alojadas en celdas separadas, en un pabellón aparte, junto a otra reclusa, detenida por el mismo delito, podrán seguir hablando entre ellas.

Luego de su detención, recibieron la visita de un capellán, para confesarse, equipos del Derechos Humanos y de Educación a quienes le confirmaron que van a terminar el colegio secundario.

TRIBUNAL DE IMPUGNACION PENAL.

«Habíamos hecho un pedido concreto con adhesión de fiscalía y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes: el juez no hizo lugar porque no estaba en el origen del proceso y porque no habría disponibilidad en el penal donde están para asegurar una prohibición de contacto absoluto entre ellas», dijo Aguerrido.

Y reconoció: «Fue una decisión que sorprendió, nosotros lo pedimos a título preventivo, porque hay que hacer todo para que no se genere daño al resultado de la investigación, en contacto entre ellas puede existir una obstaculización, ahora vamos a recurrir y resolverá el Tribunal de Impugnación Penal».

CONTRA EL PAPA.

Aguerrido relató que en uno de los tramos de la audiencia, el juez le preguntó a las imputadas si querían hablar.

Abigail Páez prefirió no hacerlo pero Magdalena si.

«Magdalena, usted quiere manifestar algo sobre este tema», le preguntó el juez, sobre la temática propia de la audiencia.

Y Espósito replicó: «Quería aclarar que el término de víctima al progenitor no le queda nada bien», dijo Espósito, según Aguerrido.

En ese momento, Ralli la interrumpió porque no era el tema tratado en la audiencia al argumentar que «la manifestación debe ser relativa al trámite».

