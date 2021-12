Misiones: piden la renuncia de la diputada que juró con una remera con la bandera británica

El historiador misionero Pablo Camogli anunció que pedirá la renuncia de Norma Sawicz, quien juró como diputada provincial de Misiones vistiendo una remera con la bandera británica.

Camogli explicó que toma esa decisión porque Sawicz, debido a la actitud adoptada en la jura, «no está preparada para ocupar el cargo».

Tras el repudio que generó la vestimenta elegida por Sawicz para jurar por su banca, la legisladora pidió disculpas a través de una publicación de Facebook y se reunió este lunes con un grupo de excombatientes de Malvinas.

Sawicz esta vez, no llevaba una bandera británica en su pecho: para la ocasión, se vistió con una remera de Malvinas.

«Norma, yo te conozco desde hace años, sé quién sos, pero es un error muy grave llevar una bandera inglesa. Inglaterra es el peor enemigo histórico de nuestro país, y no se necesita tener ningún asesor de imagen ni nada para saberlo», le dijo el historiador misionero a Sawicz en un audio de WhatsApp.

El año que viene, le recordó Camogli -también docente y periodista- «se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas en la que murieron 649 argentinos, asesinados por esa bandera que vos tenés puesta. Entonces no es un problema de asesor de imagen, ni de plata, ni de remera barata, es un desconocimiento muy profundo de lo que es la patria argentina».

Por eso, el historiador le anticipó: «Voy a pedir que renuncies a tu banca porque lamentablemente no estás preparada para ese cargo Norma, sos una gran militante, una luchadora, una trabajadora en los barrios, pero ese fue un error muy grave que cometiste, y los errores se pagan». El historiador calificó lo ocurrido con la diputada durante la jura como una «vergüenza nacional».

Camogli en diálogo con Página/12 señaló que entiende que no «pasará nada» con su acción, «pero sí tengo una responsabilidad ética con Misiones, con el movimiento misionerista, de exigir que nuestros representantes estén a la altura. Y un representante misionero no puede jurar con esa bandera, porque no está preparado evidentemente».

Agregó, en contacto con este diario: «Se reunió con los veteranos (de Malvinas) y aceptaron sus disculpas. Si para ellos es suficiente, no soy yo quien pueda exigir otra cosa».

Norma Sawicz compitió por un lugar en el parlamento misionero en la lista del Frente Renovador de la Concordia. Figuraba octava en la nómina y no tuvo problemas para ingresar porque el partido provincial se impuso por más del veinte por ciento a la versión local de Juntos por el Cambio.

Hizo el juramento junto a sus pares Gladys Cornellius, Suzel Vaider, Ariel Pianesi y Jorge Lezcano, sin demasiados problemas, salvo por su vestimenta, que resaltó por sobre la del resto por la bandera británica que portaba en su remera.

Este lunes, luego de recibir el repudio de algunas organizaciones de excombatientes de Malvinas y de cientos de internautas en las redes sociales, Sawicz hizo una publicación en Facebook –eliminó su cuenta de Twitter, que estaba activa hasta ayer– en la que manifestó su «respeto a los compañeros y sus familias».

La diputada se reunió con un grupo de excombatientes de Malvinas, pidió disculpas y esta vez se vistió con una remera con la imagen de las Islas Malvinas.

«Solo disculpas y perdón, jamás fue nada intencional», escribió la legisladora, junto a dos fotografías con excombatienetes en las que lleva una remera de Malvinas y sostiene una bandera en honor al héroe Rodolfo Ramírez.

