Kohan reiteró que la vacunación permitirá «gozar de mayor bienestar social»

El ministro de Salud, Mario Kohan, concurrió a la reunión de la comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados para brindar detalles de las partidas presupuestarias destinadas a esa cartera, que asciende a un monto de 20.598 millones de pesos.

Kohan resaltó la importancia de tener completo el esquema de vacunación ante la amenaza de nuevas variantes de Covid 19. “Hemos logrado disminuir el número de casos graves y de muertes con el esquema completo de vacunación”, aseguró.

Detalló que en La Pampa “tenemos con esquema completo del 80% de adolescentes”. “Hay –continuó- 817 inscriptos sin vacunar que tenemos que convencer. De 3 a 13 años con segunda dosis tenemos el 75%. Estoy diciendo que si logramos completar el esquema de vacunación, y si la gente entiende que la vacunación no es suficiente, La Pampa va a gozar, y ya está gozando, de un estado de mayor bienestar social, económico y de vida cotidiana”, señaló.

NUEVO HOSPITAL

El ministro Kohan explicó que el nuevo Hospital de Alta Complejidad permitirá “asistir nuevas patologías, vinculadas a cuestiones oncológicas en niños, para no tener que destinarlos a otras provincias, lo que genera un mayor trauma en las familias”.

Los legisladores también consultaron sobre la ampliación prevista en la Planta de Oxígeno. El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, resaltó que La Pampa “es la única provincia que se autoabastece de oxigeno desde el 2005”. “Esto tuvo continuidad en el tiempo. La pandemia fue prevista por nosotros, y con el tema del oxígeno empezaron a hacer nuevos tratamientos, lo que llevó a quintuplicar el consumo de oxígeno. Y el proyecto es tener un nuevo equipamiento para el Hospital de Alta Complejidad”, expresó.

MAYOR PRESUPUESTO

La subsecretaria de Administración, Fernanda Rizzi, respondió a los legislados que este año se generaron gastos que superar el presupuesto original. “Se ejecutó más del presupuesto que estaba autorizado. De 11.000 millones de pesos llevamos a 16.000 millones; obviamente la pandemia tuvo un gran impacto”, dijo.

Más adelante se preguntó por la Historia Clínica Digital. Juan Ramón Ojeda, de Procesos Técnicos y Tecnologías del Ministerio, explicó: “La provincia tiene un sistema de información de salud que tiene unos 18 años. Este sistema se va adecuando. Estamos trabajando desde el 2019 en esta adecuación. Todos los profesionales que ingresan a salud pública tienen un usuario y una clave para ingresar. Se utiliza en todos los centros de salud de La Pampa”.

Kohan respondió que La Pampa adherirá al pase sanitario que impulsa el gobierno nacional. “Se va a hacer a través de una aplicación que se actualizará cada 48 horas. Tenemos que ver qué hacemos con aquellas personas que no se manejan con celulares, para que tengan un certificado escrito. No vamos a hacer un control policial para saber quién anda y quién no con la aplicación”, concluyó.

