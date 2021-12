La oposición rechazó el proyecto para que La Pampa refinancie una deuda de $ 1.764 millones

En una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, se rechazó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) donde se solicitó autorización para hacer uso de la Cláusula Sexta del Convenio de Refinanciación de Pasivos celebrado entre la ANSES y la provincia de La Pampa, suscripto el 1° de diciembre de 2020 y aprobado por Ley 3315.

La iniciativa pretendía la refinanciación de una deuda de 1.764.538.914 pesos a través de la emisión de un bono a 9 años. Para su aprobación era necesario el voto de las dos terceras partes del cuerpo legislativo, pero sólo tuvo el visto bueno del bloque Frejupa y Movimiento Productivo Pampeano, que sumaron 16 votos.

En su exposición, el miembro informante, Roberto Robledo, explicó: “Esto nos permitiría afrontar los pagos con una solvencia mayor que la actual. Los bonos operarían con vencimiento al 15 de marzo de 2031, con intereses calculados con tasa Badlar y a pagarse en 4 oportunidades por año, y la amortización operará recién en septiembre de 2025, en 12 cuotas semestrales iguales y consecutivas”.

Robledo además señaló que legisladores de la oposición en distintas oportunidades “han presentado proyectos que tienen por objeto la misma naturaleza que lo que estamos tratando”. “No es otra cosa –continuó- que tomar deuda para cancelar deuda más agresiva. El dinero de hoy, no vale lo mismo que el de la mañana y por lo tanto, si la tasa de inflación es superior a la tasa nominal anual es que el beneficio es evidente”.

Por último, el diputado se refirió a la situación de las reservas del Estado. “Hay un límite en los presupuestos ideológicos que lo marca la realidad, y la realidad de hoy es que las reservas de nuestra provincia están siendo utilizadas para, dentro de muchas temas, tratar de incentivar la actividad privada para la generación de puestos de trabajo y cuidar la salud de la población”.

NEGATIVA RADICAL

Desde la UCR, Mauricio Agón justificó el voto negativo de su bloque. “Sostenemos que las condiciones que se solicitan de la colocación y del interés variable no son de conveniencia para la transformación de la deuda que ya tenemos. Se podría haber negociado una baja en los costos de refinanciación más conveniente”, expresó.

Además, señaló que “se hace referencia a una tasa de inflación del 50%, y nosotros en el presupuesto tenemos pautado una inflación del 33%, por lo tanto entendemos que las tasas variables que se van a aplicar a esos bonos, van a ser tasas que subirán, acompañando la inflación real. Esto nos va a producir un desfasaje financiero muy importante”, advirtió Agón.

Por su parte, Martín Ardohain, presidente de Propuesta Federal, manifestó: “Entendemos como insuficiente la justificación de objeto del empréstito, no consideramos que la cancelación de los mismos deje sin ‘margen de maniobra’ al Gobierno Provincial, ya que se trata de apenas el 1% del presupuesto que se considera aplicar a 2022”.

También, consideró que “tomar deuda no es bueno ni malo, si no que depende de para qué se toma la deuda. No es lo mismo endeudarse para llevar adelante una obra necesaria para los pampeanos, que pretender aprovechar un contexto de mercado mediante la realización de una maniobra financiera, sin tener un destino claro de utilización de los fondos que se obtienen a partir de la maniobra”.

“CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS”

El presidente del Frejupa, Julio González, respondió: “Se trata de tomar deuda para cancelar otra deuda en condiciones más beneficiosas. Hay tres elementos a analizar: la tasa, el plazo y, sobre todo, la moneda, porque es en pesos, distinto a los créditos en dólares que se tomaron en el gobierno anterior”.

Además, indicó que el resto de las provincias utilizaron la misma herramienta financiera. “Debemos analizar qué pasa que todas las provincias que están aptas para tener estas herramientas la han solicitado, y La Pampa sería la única provincia a la cual se le pretende negar esta posibilidad”, dijo.

“¿Es conveniente que como Poder Legislativo neguemos una herramienta que permite liquidez y que solicitan todas las jurisdicciones? ¿Todas las provincias que lo han hecho, según la lógica de la oposición, están equivocadas?”, se preguntó el diputado González.

Más adelante Francisco Torroba dijo que “la realidad es que estamos convencidos de que la tasa de interés va a seguir subiendo. Y que es muy posible que esté por arriba de la inflación, ya que es una receta del FMI. Entonces al votar negativamente entendemos que estamos resguardando los intereses de La Pampa”.

En respuesta, desde el Movimiento Productivo Pampeano, Juan Brindesi consideró el proyecto como algo “positivo” y señaló que “en este caso es muy conveniente endeudarse y no descapitalizarse. Creo que los diputados que no apoyan no están entendiendo el beneficio. Pido que usemos el sentido común”.

A su vez, Robledo indicó que el objetivo es un “fortalecimiento de las reservas, que nos permite no hacer un desembolso en la inmediatez. Ayudaría a dar soluciones al sector privado. Lo que está mal es endeudarse para la fuga de capitales, como ocurrió con el anterior gobierno nacional”, finalizó.

