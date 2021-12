En Castex, le cortaron el suministro de gas natural a casi un centenar de familias

En aproximadamente un centenar de viviendas cortaron el servicio de gas natural en las últimas horas en Eduardo Castex, producto de las deudas que mantienen con la multinacional Camuzzi Gas. «En los últimos días tuvimos una alta asistencia de vecinos a la dirección de Acción Social, en estado de preocupación porque sufrieron el corte del suministro de gas natural», confirmaron fuentes consultadas.

«Hay de todo un poco: dudas por imposibilidad de pago, otras por despreocupación y muchas también están relacionadas con el desconocimiento en el manejo de los pagos virtuales», explicaron.

La noticia comenzó a circular en las últimas horas, dado que el martes hubo «entre 70 y 80 cortes» de gas natural en viviendas en distintos barrios de Eduardo Castex. Obviamente, la situación no es exclusiva de esta localidad, pero en los pueblos repercute con mayor rapidez estas situaciones porque -inevitablemente- tienen una fuerte repercusión social. Algunas personas, que dicen tener información calificada, aseguran que hay otro centenar de familias en las mismas condiciones, y podrían sufrir el corte del suministro del servicio «en las próximas horas».

«Algunas deudas son muy abultadas, otras un poco inferior. Pero, prácticamente todas tienen su origen en la época de la pandemia, cuando estaban suspendidos los cortes de los servicios públicos», detallaron algunos interlocutores. «Algunos vecinos pudieron hacer planes de pagos, y otros no tienen manejo de la virtualidad, o se despreocuparon un poco y desencadenó en una situación preocupante para varias familias», agregaron.

Hay de todo.

Hubo muchas consultas en Acción Social solicitando ayuda para afrontar los pagos, y también se colaboró con los vecinos para que puedan acceder a convenios de pagos. Es una situación preocupante, donde también se hace difícil encontrar una solución desde el punto de vista económico», indicaron fuentes municipales.

Entre las familias que sufrieron la interrupción del servicio de gas natural «hay situaciones disímiles», indicaron. «Hay quienes acumularon una deuda y no pueden afrontarla porque sabemos que la situación económica actual es dificultosa. En otros casos, la digitalización de los procesos administrativos provocó esta situación, porque no recibieron el aviso de corte o se extravió esa boleta y no tienen conocimientos para acceder a los procesos administrativos virtuales; y otros fueron alertados, quizás no tenían esos mismos conocimientos pero tampoco se preocuparon para regularizar la morosidad», detallaron.

«No creemos que las deudas sean un problema exclusivo de la prestataria de gas natural, sucede que quizás las deudas de energía eléctrica se pueden solucionar concurrieron a la sede de la Cospec Ltda donde se puede hacer una refinanciación, pero en este caso hay que recurrir a una oficina virtual que para muchos es una dificultad», ejemplificaron.

Comentarios

Comentarios